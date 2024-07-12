Госдолг Эстонии в первом квартале вырос на 45%

Райн Лыхмус: если бы правление LHV вело себя так же, как нынешнее правительство, мы бы уже обанкротились

Учредитель банка LHV Райн Лыхмус считает, что нынешнее правительство уже давно должно было прекратить чрезмерные траты и разработать план улучшения бюджетной ситуации. Об этом Лыхмус заявил в интервью ERR.