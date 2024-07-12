    Госдолг Эстонии в первом квартале вырос на 45%

    Иллюстративное фото. Фото: sweet_tomato

    В первом квартале 2024 года государственный долг Эстонии увеличился до 8,78 млрд евро.

    По сравнению с предыдущим кварталом госдолг вырос почти на 22%, а по сравнению с первым кварталом прошлого года – на 45%, сообщает rus.err со ссылкой на Банк Эстонии.
    Совокупная задолженность государственного сектора на конец первого квартала составляла 23% от ВВП за последние четыре квартала.
    Как отметили в центробанке, за последние пять лет госдолг Эстонии вырос более чем в четыре раза. По положению на конец марта 2019 года он составлял 2,1 млрд евро.

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