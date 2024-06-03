Райн Лыхмус: если бы правление LHV вело себя так же, как нынешнее правительство, мы бы уже обанкротились
Райн Лыхмус. Фото: Raul Mee
Учредитель банка LHV Райн Лыхмус считает, что нынешнее правительство уже давно должно было прекратить чрезмерные траты и разработать план улучшения бюджетной ситуации. Об этом Лыхмус заявил в интервью ERR.
По его словам, попытки правительства сбалансировать бюджет и улучшить экономическую ситуацию были плачевными: «Экономический спад в Эстонии длится уже девять кварталов, а праздник расходов продолжается. Мне кажется, что правительство так и не осознало – если экономика падает, у всех становится меньше активов и ресурсов, то расти ничего не может. Мы находимся в рецессии уже девять кварталов, за несколько лет мы удвоили наш госдолг – так продолжаться не может».
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