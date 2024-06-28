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Екатерина Мереминская

28 июня 2024 в 12:41









Хорошо бы новый премьер занялся скучными вещами

У бизнеса созрел запрос на смену политики, и смена премьера - хорошее время ее пересмотреть, считает журналист ДВ Екатерина Мереминская. Фото: Лийс Трейман

Эстонии нужен премьер, который будет ориентироваться на внутреннего избирателя, а не оценку коллег из Евросоюза. При Кае Каллас страна пыталась стать первой во всем и немного надорвалась.

Внеочередная смена исполнительной власти привычна для Эстонии. Но теперь глава правительства уйдет с поста не из-за скандала, а на повышение. С одной стороны, это лестно – никогда еще эстонский политик не занимал один из четырех ключевых постов в Евросоюзе. С другой – подкрепляет аргументы тех, кто все эти годы говорил, что руководительница Эстонии стремится не решать внутренние проблемы, а получить высокую оценку извне. После возвращения из Брюсселя Каллас как будто использовала Эстонию как трамплин для дальнейшей карьеры в Евросоюзе. Нельзя сказать, что это принесло стране столько же бонусов, сколько самой Каллас.

Эстония при Каллас пыталась быть первой по всем темам актуальной европейской повестки – противостоянию с Россией, зеленому переходу, финансовой дисциплине. И, похоже, немного надорвалась. Так у Эстонии появились высокие климатические обязательства, которые дорого обходятся ее бизнесу, самый низкий госдолг в ЕС, который не помог получить более выгодную ставку для заимствований, и репутация одного из наиболее воинственно настроенных в отношении России государств.

Экономика Эстонии в затяжном спаде – уже два года подряд ВВП снижается. И, скорее всего, падение будет зафиксировано и по итогам 2024 года. Это будет худший результат в ЕС, ведь остальные страны уже восстанавливаются от энергетического и ценового шока после начала российской агрессии в Украине. Эстония до конца еще не справилась с инфляцией, у нее растут расходы и дефицит бюджета, и как его будут покрывать, еще не решено.

На фоне этих проблем у бизнеса возник запрос на паузу в высоких достижениях и решение внутренних проблем, а, может быть, и пересмотр всего политического курса.

«Эстония обязательно должна пересмотреть надуманный и безответственный подход своих звездных чиновников – «мы истощим Россию», «если США не помогут Украине, то Европа должна помочь, а если Европа будет медлить, то Эстония должна продолжать в одиночку, если это необходимо». Это саморазрушительный план, вести свой народ на войну, в ходе которой, может быть, несколько тысяч человек обогатятся (они уже были такими раньше), но, к сожалению, в десять раз больше покинули страну, и эта тенденция продолжается», – пишет бизнесмен Меэлис Кубитс.

Предпринимателей можно понять. Хотя военные расходы сокращать не стоит – у них вынужденная природа, к тому же для экономики они служат стимулом. В этом году Эстония потратит на оборону больше 3% ВВП (или 1,33 млрд евро; для сравнения, расходы госбюджета – почти 18 млрд евро), перевыполнив пожелания НАТО.

В ближайшие четыре года сумму не планируют сокращать (звучат даже призывы увеличить до 5% ВВП). Обычно гособоронзаказ расценивается как поддерживающий фактор – он конвертируется в рост прибыли, зарплат и конечного спроса. Несмотря на отсутствие больших военных заводов, в Союзе предприятий оборонной промышленности Эстонии – 143 члена. Они поставляют по госзаказу и на экспорт дроны, системы наблюдения, военную форму и прочее, и чувствуют себя неплохо. Многие металлообрабатывающие предприятия включены в международную цепочку создания вооружения и тоже косвенно зарабатывают с гособоронзаказа.

Но дальше наращивать долю оборонных расходов рано. К вопросу можно будет вернуться, когда и если экономика выйдет на траекторию устойчивого роста и долговое финансирование будет не таким опасным.

Помощь Украине тоже часто критикуют, хотя здесь Эстония извлекла для себя выгоду, передавая в Украину вооружение со складов, а затем обновляя собственные запасы. Всего в 2024 году она уже составила 500 млн евро. И обещала помогать и дальше. Это одно из последних соглашений, подписанных Каллас в должности премьера – еще минимум 0,25% ВВП или 100 млн евро в год в течение ближайших 4 лет. В целом соглашение обещает поддержку в течение 10 лет. Эстония первой в ЕС дала такое обещание.

«Если бы все страны сделали то же самое, это привело бы к победе Украины», – прокомментировала Каллас.

Что ж, Каллас может поставить себе целью добиться этого на новом посту. А перед Эстонией стоит цель – убедить нового премьера, что надо стараться понравиться внутри страны, а не снаружи, и наконец, заняться скучными делами вроде работы над ростом благосостояния населения, привлечением инвестиций, снижением безработицы и неравенства.