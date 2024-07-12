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dv.ee

12 июля 2024 в 10:03









Эксперт: в следующем году Euribor может опуститься даже ниже 3%

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

По прогнозам руководителя Bigbank Eesti и активного малого инвестора Йонны Пехтер, в течение следующего года шестимесячный Euribor может опуститься ниже 3%, и к концу 2025 года даже приблизиться 2,75%.

По словам Пехтер, июньского решения Европейского центрального банка о снижении процентной ставки пришлось ждать полгода, но теперь хотя бы можно сказать, что движение началось, и оно идет в правильном направлении: «Если исходить из распространенных ожиданий денежного рынка, можно предположить, что в ближайший год или два будет еще несколько решений о снижении процентных ставок».