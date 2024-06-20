Шестимесячный Euribor упал ниже отметки в 3,7%
Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, опустилась ниже отметки в 3,7%.
18 июня ставка составила 3,695%, на таком же уровне она удержалась и 19 июня, передает rus.err.ee.
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 18 мая 2023 года – 3,687%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.
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