Шестимесячный Euribor упал ниже отметки в 3,7%

Пик сезона на Центральном рынке омрачат строительные работы в центре Таллинна

Сразу после Иванова дня в Таллинне начнутся масштабные строительные работы на улице Ластекоду стоимостью 14 миллионов евро, что сделает жизнь некомфортной как для местных жителей, так и для бизнеса.

Сразу после Иванова дня в Таллинне начнутся масштабные строительные работы на улице Ластекоду стоимостью 14 миллионов евро, что сделает жизнь некомфортной как для местных жителей, так и для бизнеса.