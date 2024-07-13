Минфин объяснил передачу Украине блоков Нарвской электростанции
Крыша сланцевой электростанции в Аувере, Эстония, 28 февраля 2023 года.Фото: Интс Калнинс, Reuters/Scanpix
Возобновление работы первого блока Нарвской электростанции исключено, комментирует министр финансов Март Вырклаэв. Во-первых, он не соответствует ограничениям ЕС на выбросы. А во-вторых, он неработоспособен.
Ответ Минфина на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу Алексея Евграфова (Центристская партия) пояснить планы государства о безвозмездной передаче Украине старых энергоблоков цитирует ERR
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«Передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году, – говорит министр. – Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности снабжения».
О том, что то Эстония передаст Украине один энергоблок Аувереской электростанции и другое крайне необходимое энергетическое оборудование сообщил
глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 3 июня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна в Киеве. Однако станция Аувере продолжит работу: на самом деле страны договорились о частях блока с другой станции.
Путаница возникла из-за названия: страны договорились не о передаче целого энергоблока с новой электростанции Аувере, а о передаче некоторых частей давно остановленного энергоблока Эстонской электростанции, которая также находится в местечке Аувере.
«Enefit Power передает выведенные из эксплуатации на Эстонской электростанции части первого блока – турбину, генератор и трансформатор собственного потребления – на благо энергетической инфраструктуры Украины», – пояснили ДВ в энергетической компании.
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