    Эстония разберет и отправит Украине один из энергоблоков нарвских электростанций

    Самый старый энергоблок Эстонской электростанции под Нарвой разбирают, его части используют для восстановления разбомбленной российскими войсками электростанции в Украине.Фото: Николай Андреев

    Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 3 июня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна в Киеве сообщил, что Эстония передаст Украине один энергоблок Аувереской электростанции и другое крайне необходимое энергетическое оборудование. Однако станция Аувере продолжит работу: на самом деле страны договорились о частях блока с другой станции.

    Аувере – работающая электростанция, и она состоит лишь из одного энергоблока, который способен покрывать около четверти потребности Эстонии в энергии. Станция, способная работать на сланце либо его смеси с древесной щепой, торфом или газом, была построена французской компанией Alstom и оказалась чрезвычайно проблемной, поскольку часто и надолго выходит из строя. Однако о том, чтобы ее демонтировать, речи до сих пор не было.
    На самом деле, недоразумение возникло из-за названия: страны договорились не о передаче целого энергоблока с новой электростанции Аувере, а о передаче некоторых частей давно остановленного энергоблока Эстонской электростанции, которая также находится в местечке Аувере.
    «Enefit Power передает выведенные из эксплуатации на Эстонской электростанции части первого блока – турбину, генератор и трансформатор собственного потребления – на благо энергетической инфраструктуры Украины», – пояснили ДВ в энергетической компании.
    Кулеба на совместной пресс-конференции с Цахкна поблагодарил Эстонию за решительные действия по поддержке украинской энергосистемы, которую целенаправленно разрушает ракетными ударами российская армия.
    «Это чрезвычайно важно для простых людей, для простых украинцев. И решение передать Украине энергоблок с Аувереской электростанции, а также отправить в Украину мощные электродвигатели – чрезвычайно важный, опять же, пример для других, – сказал Дмитрий Кулеба. – Просто для информации: один этот энергоблок, который я упомянул, с Аувереской электростанции, способен обеспечить надежное энергоснабжение для 150 000 украинцев. Это по-настоящему действенная помощь».
    Кулеба заметил, что логистически не так просто доставить этот энергоблок ввиду его размеров. «Но помощь идет, и мы делаем все, все правительство Украины работает над тем, чтобы максимально решить проблемы до наступления зимнего периода, максимально восстановить те электростанции, которые были разрушены», – добавил он.
    Enefit Power подтвердил, что оборудование поможет до зимы восстановить разрушенную в результате российского нападения электростанцию ​​мощностью 200 мегаватт и обеспечить электроэнергией более 150 тысяч человек.
    «Демонтаж и транспортировка масштабного и чрезвычайно важного для Украины оборудования – процесс сложный, но осуществимый. Трансформатор перевозится целым, турбина и генератор, которые сейчас демонтируются, поедут частями размером с дом. В демонтаже принимают участие украинские и наши инженеры», – сообщили ДВ в энергокомпании.
    Эстонская электростанция при выходе на проектную мощность в 70-х годах состояла из восьми энергоблоков и была крупнейшей сланцевой электростанцией в мире. Первый блок был запущен в работу 30 июня 1969 года. Для этой электростанции был специально спроектирован котел, работающий по технологии пылевидного сжигания сланца.
    Котел остается на месте. Турбину, генератор и трансформатор собственного потребления смонтируют в Украине на собственный котел, работающий на другом топливе.
    В Украине горючие сланцы не добывают, до войны планировалась разработка двух крупных месторождений сланцевого газа (но не самого сланца) – Олеська в западной части страны и Юзовского в Донецкой и Харьковской областях.

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