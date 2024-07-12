    СМИ: Россия намеревалась убить главу немецкого концерна Rheinmetall

    Армин Паппергер сейчас находится под защитой полиции. Фото: RONNY HARTMANN

    Спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, готовившееся, как утверждается, по заказу российских властей. Об этом сообщила в четверг, 11 июля, американская медиакомпания CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада.

    По словам собеседников CNN, заговор против Паппергера был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих военные действия Украины. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера был наиболее продуманным и подготовленным, передает DW.
    Узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщает CNN. Высокопоставленный представитель правительства ФРГ подтвердил CNN, что Берлин был предупрежден США о заговоре.
    Германия обеспокоена новостями
    Сообщения CNN о том, что спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, вызывают тревогу, заявили в министерстве внутренних дел ФРГ на запрос DW, подчеркнув, что МВД Германии не комментирует отдельные кейсы.
    «Федеральное правительство очень серьезно относится к угрозам, исходящим от российского режима. Наши органы безопасности очень бдительны и действуют соответствующим образом в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы не позволим себя запугать», – заявили в министерстве.
    В полиции города Дюссельдорф на запрос DW сообщили, что глава концерна Rheinmetall Паппергер «находится под защитой полиции», другие подробности не приводятся.
    Сотрудничество Rheinmetall с Украиной
    Rheinmetall – крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В ближайшие недели компания откроет завод по производству бронетехники на территории Украины, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокую обеспокоенность у России.
    Источники CNN также подтверждают, что за последние полгода Россия усилила диверсионную кампанию против Европы и США. Для этого используются наемники, которые, в частности, поджигают склады с оружием.
    Диверсии призваны помешать притоку оружия с Запада в Украину и ослабить международную поддержку Киева. При этом серия заговоров, о которых ранее не сообщалось, рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Восточной Европе, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
    В Белом доме прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне отказались отвечать на запросы CNN. Ранее Москва отрицала любую причастность к диверсиям.
    Британские власти обвиняют Россию в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в 2018 году, предполагаемый сотрудник ГРУ был осужден в Германии за убийство бывшего командира чеченских сепаратистов, а спецслужбы Испании, как сообщалось, подозревают Москву в организации убийства на территории этой страны российского военного летчика Максима Кузьминова, бежавшего в Украину. В Болгарии расследуют возможное отравление агентами ГРУ торговца оружием Емельяна Гебрева.

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