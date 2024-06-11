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dv.ee

11 июня 2024 в 13:24









Страны Балтии отсоединятся от электросети РФ в начале февраля

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Страны Балтии отключают свою электросистему от общей сети с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ) 8 февраля, а с 9 февраля будут работать в европейской электросети, передает rus.err.ee.

Процесс десинхронизации, который продолжался около 20 лет, завершится в начале августа, когда управляющие электросистемами Эстонии, Латвии и Литвы сообщат России и Беларуси о своем нежелании продолжать сотрудничество с 8 февраля, пояснил вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга.

Затем 9 февраля три страны Балтии с помощью литовско-польского соединения подключатся к континентальной европейской электросети, сообщила курирующая энергетические рынки в Министерстве климата Карин Мария Лехтметс.

Председатель правления Elering Калле Кильк сказал, что к этому времени страны Балтии смогут продвинуться столь далеко в своих подготовительных работах по отключению от российской электросети (они построили дополнительные соединения и установили синхрокомпенсаторы для поддержания стабильной частоты в сети), чтобы работать и автономно как так называемый электрический остров. Однако для большей надежности и обеспечения возможности торговли электроэнергией они все же присоединятся к континентальной европейской сети.