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dv.ee

15 июля 2024 в 6:42









Шестимесячный Euribor опустился до 3,662%

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до 3,662%.

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 24 июня – 3,661%, передает rus.err.ee.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита – 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.