Новости

Стийне Рейнтам

16 июля 2024 в 13:41









Известный продюсер: производство телепередач подорожало на 50%, бюджет остался прежним

Главный продюсер и руководитель компании Ruut Каупо Карельсон. Фото: Liis Treimann

После пандемии производство телепередач стало дороже на 40-60 процентов, а в некоторых случаях речь и вовсе идет о росте в два раза, рассказал главный продюсер и руководитель компании Ruut Каупо Карельсон в эфире утренней программы радио Äripäev.

При этом он подчеркнул, что общий бюджет производства телепередач остался прежним. По словам Карельсона, удорожание производства связано в первую очередь с ростом цен на технику. Кроме того, значительно увеличились затраты на рабочую силу, добавил он.