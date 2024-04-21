Кристина из Эстонии и Вацил из Алжира год назад переехали из Парижа в Таллинн. Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Марге Угезене

21 апреля 2024 в 10:59

Супружеская пара оставила успешную карьеру в Голливуде и построила бизнес в Эстонии

Год назад супружеская пара Кристина и Вацил Джендер оставили успешную международную карьеру в киноиндустрии, переехали в Таллинн и превратили свою огромную страсть к путешествиям в успешный бизнес.

Кристина из Эстонии и Вацил из Алжира познакомились 16 лет назад в Париже. Помимо любви, их объединяет карьера в киноиндустрии. Кристина проработала в этой сфере 12 лет, Вацил – почти 20 лет.