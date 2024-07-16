    Медицинский центр Confido за два года скатился в огромные убытки

    Фото: Shutterstock

    Медицинский центр Confido уже второй год подряд терпит большие убытки. В прошлом году компания сократила количество физических площадей: из пяти экспресс-клиник, находящихся в торговых центрах, остались открыты лишь две, пишет Ärileht.

    AS Arstikeskus Confido была зарегистрирована в 2012 году. Основная деятельность компании заключается в предоставлении медицинских услуг, включая общую, специализированную медицинскую помощь и сестринский уход.
    Уже второй год подряд компания несет значительные убытки: в 2023 и 2022 годах убытки составили соответственно 7 млн и 7,4 млн евро. В 2023 году также выросли затраты компании на рабочую силу – всего было выплачено около 14,8 млн евро. В среднем в Confido работало 597 человек.
    Общие операционные расходы за год снизились на 6%, причем это снижение началось со второго полугодия. Существенное влияние оказали закрытие экспресс-клиник в торговых центрах и отказ от аренды некоторых офисных помещений, а также внутренняя оптимизация структуры компании.
    Несмотря на убытки, медицинский центр ежегодно увеличивает свой оборот. В 2023 году он составил 20,78 млн евро по сравнению с 19,9 млн евро годом ранее.
    В отчете говорится, что рост выручки от основной деятельности был в основном связан с предоставлением специализированных медицинских услуг в Таллинне и Тарту. Выручка операционного центра, в который годом ранее были инвестированы средства, удвоилась.
    Медицинский центр принадлежит медицинскому концерну Confido, материнской компанией которой является Confido Healthcare Group OÜ. Положительное влияние на рост выручки также оказало объединение с компаниями, входящими в группу Confido, такими как AS Tamme Erakliinik, OÜ Perearsti Nõuandeliin и Nordic Imaging OÜ.
    Confido на 100% принадлежит Маргусу Линнамяэ.

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