    ТОП частных клиник: прибыли Medicum и убытки Сonfido

    Рейтинг частных клиник по версии Äripäev возглавляет предприятие Medicum Tervishoiuteenused. Самые крупные убытки по итогам прошлого года, согласно данным Äripäeva Infopank, принес своим владельцам медицинский центр Confido.

    Крупнейшие убытки по результатам 2022 года принесли владельцам компания Arstikeskus Confido AS.Фото: Лийз Трейманн
    Наиболее прибыльной среди частных медицинских учреждений Эстонии в прошлом году оказалась компания Medicum Tervishoiuteenused (2,9 млн евро прибыли за год), информирует Äripäev.

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