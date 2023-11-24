Хотя после аптечной реформы аптеками должны управлять фармацевты, полностью независимые от продавцов лекарств, по мнению критиков, большинство аптек по-прежнему находятся под их контролем посредством различных договоров. Фото: Tehisaru Midjourney

Эпицентр

Койт Бринкманн

24 ноября 2023 в 8:59

Показуха в аптечном бизнесе: множатся фирмы, тают миллионы, а ошибки говорят больше тысячи слов

Äripäev просмотрел несколько сотен годовых отчетов эстонских аптек и нашел закономерности и сделки, которые позволяют сказать: на аптечном рынке разворачивается спектакль.

За брендами Südameapteek, Benu, Euroapteek и Apotheka встают в строй как будто выпрыгнувшие из аппарата для клонирования аптеки, которые должны были стать независимыми предприятиями, принадлежащими фармацевтам. Тщательно изучив экономические отчеты последних лет, мы обнаружили многозначительные ошибки и миллионные требования, которые тают через несколько лет.

По мнению участников рынка и критиков, побеседовавших с Äripäev , большинство руководителей-владельцев аптек по-прежнему зависят от оптовых торговцев лекарствами.

Обратите внимание: цель аптечной реформы состояла в том, чтобы сделать провизоров свободными в своих решениях. Целью реформы было предоставление реальной власти в аптеке фармацевту, т.е. сокращение отношений собственности между аптеками и оптовыми торговцами лекарствами. Чтобы оптовики больше не контролировали деятельность аптек, а фармацевт был в первую очередь медицинским работником, а не продавцом безрецептурных лекарств и товаров для здоровья, приносящих оптовику хорошую прибыль. Поправки к закону, принятые в 2014-2015 годах, предполагали длительный переходный период, а реформа вступила в силу в начале апреля 2020 года. Мажоритарным владельцем аптеки теперь может быть только физическое лицо, имеющее лицензию фармацевта и обладающее всеми полномочиями по управлению аптекой. Все аптеки, принадлежащие четырем крупным брендам – Apotheka, Südameapteek, BENU и Euroapteek – были перерегистрированы на имя фармацевтов. Хотя фармацевты должны иметь полную свободу в принятии решений, на самом деле они по-прежнему связаны разными контрактами с теми же самыми аптечными сетями, бизнес-модель которых сменилась на франчайзинг. Однако за этими франчайзерами стоят деловые интересы оптовых торговцев лекарствами. По оценкам, две трети всех аптек на рынке являются зависимыми, а многие из их управляющих-владельцев считаются просто аптечными операторами, которых при необходимости заменяют.

Логотип Euroapteek. Фото: Andras Kralla

За Euroapteek стоит целая фабрика фирм