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Янно Рийспапп

23 июля 2024 в 10:33









Повышение зарплат увеличило стоимость строительства

Больше всего на индекс повлиял рост зарплат строителей. Фото: Tanel Meos

Индекс цен на строительство во втором квартале вырос на 2,2% по сравнению с прошлым годом и на 0,7% по сравнению с первым кварталом, сообщает Департамент статистики.

Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус отметил, что во втором квартале рост индекса цен на строительство по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в первую очередь был обусловлен повышением зарплат строителей на 7,2%, что повлияло на изменение индекса более чем на половину.