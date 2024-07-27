Владельцы алкосети сняли крупные дивиденды

Денежный станок встретился с королем гранул. Äripäev раскрывает детали секретных соглашений

За последние десять лет десяток деревообрабатывающих предприятий инвестировали миллионы в новые заводы, создав сотни рабочих мест в различных регионах страны, от Харьюмаа до Вырумаа. Однако только одна из этих компаний получила от государства особо благоприятные условия, обеспечившие стабильность инвестиций.

За последние десять лет десяток деревообрабатывающих предприятий инвестировали миллионы в новые заводы, создав сотни рабочих мест в различных регионах страны, от Харьюмаа до Вырумаа. Однако только одна из этих компаний получила от государства особо благоприятные условия, обеспечившие стабильность инвестиций.