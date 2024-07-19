    Производители пива: приграничная торговля вновь набирает обороты

    Производители пива опасаются возобновления приграничной торговли алкоголем.Фото: Liis Treimann

    За первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии было продано почти на 30% больше пива, чем за тот же период прошлого года. На северной границе и на паромах было продано на 20% меньше пива по сравнению с предыдущим годом, сообщил Эстонский союз производителей пива.

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