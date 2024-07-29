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Кристель Хярма

29 июля 2024 в 6:35









Финская фирма забрала многомиллионные перевозки, предназначенные для эстонцев

Фото: Enefit Green

Финскому перевозчику удалось ухватиться за лакомый кусок в Эстонии – перевозку гигантских частей ветряных турбин для парка Сопи-Тоотси, принадлежащего Enefit Green.

Европейские правила, защищающие местных перевозчиков, должны предотвращать такие случаи, но в итоге ни одно учреждение не помешало финской компании Silvasti выполнить крупные перевозки в Сопи-Тоотси. Эстонские перевозчики, которые надеялись на этот большой контракт и готовились к нему, теперь вынуждены сокращать персонал и продавать технику.

«Мы знали за несколько лет, что такой проект будет в Эстонии и что потребуются инвестиции. Мы и еще 3-4 эстонские компании были готовы», – говорит Андрей Лампе, руководитель компании Kaarlaid, занимающейся крупногабаритными перевозками.

Сладкая возможность, которую легко упустить

Развитие ветропарков в Эстонии предоставляет выгодную возможность и транспортникам, занимающимся крупногабаритными перевозками и доставляющим гигантские лопасти турбин в парки. Особенно лакомым кусочком мог бы стать для местных перевозчиков парк Сопи-Тоотси, куда было доставлено 38 деталей турбин, где длина одной лопасти составляет 80 метров.

Эстонские транспортники готовились к этой работе. Например, Kaarlaid инвестировала около 4 миллионов евро в новую технику, учитывая и будущие возможные проекты.