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dv.ee

31 июля 2024 в 10:38









Бывший глава Tallinna Kommunaalteenused подозревается в получении крупной взятки

Иллюстративное фото. Фото: Veiko Tõkman

Бывшему руководителю фирмы Tallinna Kommunaalteenused, выполняющей по договору с Таллинном различные работы по благоустройству, и его коллеге предъявили подозрение в получении взятки в частном секторе в размере около миллиона евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Eesti Ekspress.

Подозреваемым, чьи имена не называются, принадлежит фирма, оказывающая услуги по управлению работами по обслуживанию, на счет которой поступило 965 000 евро, которые подозреваемые частично выплатили себе в виде дивидендов. По мнению прокуратуры, эти средства были получены преступным путем.

В даче этой взятки подозревается действующий в транспортном секторе бизнесмен, фирма которого, среди прочего, занимается вывозом снега.

К Tallinna Kommunaalteenused прокуратура претензий не предъявляла, и мажоритарный акционер фирмы Каур Куурме отказался комментировать уголовное дело.