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Николай Андреев

1 июля 2024 в 3:00









Домашний арест и возможная депортация: перевозчик обвиняется в нарушении санкций и пропаганде войны

За решёткой, но у себя дома. Валентина Казака суд выпустил из тюрьмы домой с электронным браслетом. Его обвиняют в нескольких попытках контрабанды, сам он обвинения не признаёт. Фото: Николай Андреев

Валентин Казак живет в своем частном доме в Ида-Вирумаа без права выйти за калитку. Он под домашним арестом, на его ноге - электронный браслет слежения. Владелец и единственный работник фирмы Skalar OÜ, которая занимается международными перевозками, был арестован и обвинен по 16 эпизодам нарушения европейских санкций против России, а также пропаганде войны.

Арестованный в феврале Полицией безопасности Валентин Казак, с точки зрения КаПо и прокуратуры, был серийным контрабандистом. Но по некоторым эпизодам на его месте без злого умысла могли оказаться многие люди, пересекающие границу. Среди изъятой “запрещенки” не только то, что можно использовать в военных целях, но и, например, канистра машинного масла, казан, шампунь. А пропаганду агрессивной войны правоохранительные органы, по его словам, усмотрели в игрушечных солдатиках и самолетиках, а также в популярных российских газетах.

За нарушение санкций можно получить штраф или тюремное заключение, максимальное наказание, предусмотренное в Пенитенциарном кодексе - до пяти лет тюрьмы, за призывы к войне - до трех лет. Кроме того, у Валентина Казака российское гражданство, и, по его словам, сотрудники КаПо пообещали ему, что будут ходатайствовать о лишении постоянного вида на жительство.

Каждый раз - что-то запрещенное

Казак вину не признает. Он рассказывает, что занимается международными перевозками более 20 лет, но утверждает, что перевозил почти все найденные у него санкционные товары не как представитель фирмы, а для личного использования, для родственников или знакомых, в небольших количествах и каждый раз все декларировал.

Ему доводилось судиться с таможнями Эстонии и России и раньше, часть дел он выигрывал, часть проигрывал, рассказал Валентин Казак. На практике, эстонские таможенники проверяют не каждого человека, пересекающего границу, и внимание к Казаку в 2023-2024 годах явно было особенным.

“Меня останавливали каждый раз. Я был у них на контроле. Пешком, на машине - пограничники сразу берут мои документы и относят их таможенникам. Таможенники приходят, забирают меня и проводят полный досмотр. Я про это знал, но от них же не скроешься - любую вещь могут предъявить как нарушение, даже личные вещи.”, - утверждает Казак.

Карин Ульвик, специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента поясняет, что обеспечение соблюдения санкций - приоритет номер один для таможни.

”При проведении таможенных проверок мы опираемся на анализ рисков и автоматические выборочные проверки, которые дополняются экспертными знаниями таможенного инспектора”, - прокомментировала она.

Следящий браслет позволяет свободно передвигаться, но только по территории собственного дома и участка. Фото: Николай Андреев

Вернулся домой с браслетом

В феврале Валентина Казака в очередной раз остановили эстонские таможенники, которые на этот раз заподозрили его в распространении военной пропаганды. При себе у Казака были различные российские газеты. Их изъяли, а Казака отпустили, но вскоре к нему домой приехали сотрудники КаПо с длинным списком подозрений.

“В тюрьме, конечно, мне стыдно было говорить, что я сижу за шампунь. Там люди сидят за наркотики, убийства, драки, оружие… - улыбаясь, рассказывает Валентин Казак. - Я пять недель находится в Вируской тюрьме”.

По ходатайству адвоката суд сменил меру пресечения и отправил его домой под электронное наблюдение. Прокурор Даниэль Тоом сообщил, что прокуратура также поддержала это.

“С мая 2023 года по март 2024 года 58-летний мужчина неоднократно пытался доставить запрещенные санкциями электронные, технические товары, предметы роскоши и потребительские товары из Эстонии в Россию и наоборот. Во всех случаях Налогово-таможенный департамент изымал запрещенный товар, но, несмотря на это, подобная его деятельность продолжалась”, - рассказал прокурор о предъявленных подозрениях.

Он указывает на то, что в феврале этого года подозреваемый пытался пройти через погранпереход в Нарве с публикациями, поддерживающими военную агрессию России в Украине, а в марте снова пытался провезти в Эстонию запрещенные товары. “Затем мужчину задержали по подозрению в совершении преступления и обвинили в нарушении международных экономических санкций и распространении военной пропаганды”, - поясняет Тоом.

22 тысячи запретов

По словам Даниэля Тоома, среди изъятых у Казака предметов были свечи зажигания для двигателя, воздушные фильтры, аккумуляторы, моторные масла и так далее:

“Прежде всего, мужчина пытался вывезти этот товар из Эстонской Республики в Российскую Федерацию, - сказал прокурор. - В Эстонию из РФ мужчина пытался привезти различные товары народного потребления, а также товары технического и строительного назначения. У мужчины были обнаружены косметические изделия, пластиковые крепления, используемые в строительной сфере, электрические вилки, провода и тому подобное”.

Подозреваемый перечисляет журналисту ДВ гораздо больше конфискованных на границе предметов, причем не все они вошли в уголовное дело. Среди тех, что запрещены санкциями ЕС и были изъяты на таможне или просто не пропущены через границу, встречаются вещи, в которых человек без специальных знаний вряд ли заподозрит что-то незаконное: шлифовальные диски, хна для бровей, шампунь, лазерная указка, упаковка полиэтиленовых пакетов и казан, который в итоге оказался разрешенным к провозу, поскольку был сделан из алюминия, а не стали.

Больше килограмма трюфелей из Италии ему не разрешили провезти в Россию, поскольку из-за стоимости они относятся к подсанкционным предметам роскоши. Товар не попал в РФ, но новый эпизод в дело добавился. Казак уклончиво рассказал ДВ, что не знал цену трюфелей, это был подарок, и он заплатил только 50 евро за доставку из Италии.

Дважды в машине Казака находили и изымали канистры с машинным маслом (5 литров и 1 литр). Сам он утверждает, что как опытный водитель в дальнюю поездку берет с собой масло, чтобы доливать в двигатель.

Также у него конфисковали спрей от ржавчины и дважды изымали флаконы присадки к дизтопливу, которая предотвращает затвердевание топлива на морозе. Казак утверждает, что ехал зимой на Кольский полуостров, и из-за отсутствия присадок в его машине вышли из строя все форсунки, ремонт мотора обошелся почти в 1000 евро, но достоверно установить причинно-следственную связь здесь невозможно.

“Всего Совет Европы запретил перемещение более 22 тысяч различных товаров между Евросоюзом и Российской Федерацией. В число подпадающих под санкции товаров входят самые разнообразные товары: от текстиля до топлива. Поэтому к запрещенным товарам относятся, например, бывшая в употреблении одежда, предметы роскоши (редкие вина, конфеты и т. д.), - напоминает окружной прокурор Даниэль Тоом.

Он напоминает, что при введении санкций Совет Европы ставил целью сдерживание развития российской экономики и оказание давления на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессивной войны в Украине.

На нарвском погранпункте, хоть граница и закрыта для транспорта, люди активно перемещают через границу различные товары. Фото: Николай Андреев

Были среди товаров, которые перевозил Казак, и такие, которые можно использовать в военных целях, но он заверяет, что перевозил их для себя. Например, свечи зажигания таможенник посчитал товарами военного назначения. В списке того, что не смог провезти через границу Казак, аккумуляторы для маячка в спасательном жилете, гиросфера для корабельного гирокомпаса и детали корабельной электрики. Казак рассказал, что его мать и сестры живут в Петергофе, и он арендовал там катер и пытался его отремонтировать. Переноска через границу запчастей для катера добавила сразу несколько эпизодов уголовного дела.

Где границы запрещенной пропаганды?

Газеты, которые изъяли у Валентина Казака, - это популярные в России издания, например “Аргументы и факты” и “Комсомольская правда”. Вероятно, практически в любой российской газете, кроме разве что развлекательных, сейчас можно найти военную пропаганду. Но означает ли это, что все бумажные газеты из РФ теперь запрещены в Эстонии?

Ни в Налогово-таможенном департаменте, ни в прокуратуре ДВ не дали конкретного ответа, где в данном случае проходит граница между запрещенными и разрешенными газетами и являются ли все российские газеты запрещенными к ввозу в Эстонию. В департаменте и прокуратуре посоветовали проконсультироваться в МИДе. На сайте МИДа есть краткий список европейских санкций и ссылка на первоисточник - решение Совета ЕС о санкциях еще от 2014 года, которое с тех пор многократно дополнялась.

В нем на данный момент 20 медиа, которые запрещено транслировать в ЕС. Большинство из них - телеканалы, ни одной бумажной газеты в санкционном списке нет. Однако, насколько известно ДВ, из-за ввоза газет Казака подозревают в “призывах к войне или применению вооруженной силы иным способом, если они нарушают общепризнанные принципы международного права”. Это эстонская правовая норма, а не европейские санкции.

Та же статья могла быть связана с игрушечными солдатиками, которые были изъяты, но в уголовное дело, по словам Казака, они не вошли. Казак как частное лицо, но, по его словам, по заказу знакомых, а не для себя, нес через границу целую сумку с товарами фирмы “Звезда”, известной среди любителей сборных моделей.

“У меня был заказ на солдатиков Второй мировой войны - там были солдатики французской армии, советские, немецкие и плюс некоторая техника - самолеты “Мессершмитт”, Ла-5… Были еще машинки с российскими флагами - целая коробка всего, - рассказал Валентин Казак. - Ла-5 у меня отобрали, потому что на нем красные звезды. Немецкий “Мессершмитт” пропустили, хотя на нем был немецкий крест, не свастика, а именно крест - это не является пропагандой“.

Что до солдатиков, то, по словам предпринимателя, таможенники вызвали пограничников, поскольку сами не смогли решить, что с ними делать. “У меня была целая коробка этих солдатиков, ее забрали и сказали, что передают в полицию - она будут выносить решение. В течение месяца мне их вернули, с ответом, что они не являются разжигающими рознь”, - говорит он.

Однако в следующий раз он опять повез солдатиков, а заодно и модель ракетной установки “Оса”. Газеты, солдатиков и машинки изъяли таможенники.

Перспективы: тюрьма или высылка в Россию

По словам подозреваемого, в конце июля должно стать понятно, передается ли дело в суд. Но кроме тюремного заключения ему грозит еще одно наказание:

“Перспективы мне рассказали в КаПо - эта организация может ходатайствовать о лишении меня вида на жительство. Я российский гражданин с постоянным видом на жительство. И они мне сразу заявили, что они будут ходатайствовать”, - сокрушается Казак.

Сам он родился в Рязани, но переехал с родителями в Кохтла-Ярве, когда ему было два месяца. Здесь ходил в детсад и в школу.

У моего сына эстонское и российское гражданство, ему 12 лет. Если переедем, он пойдет служить в российскую армию. Но сыну не запретят сюда ездить. Валентин Казак

“Когда-то был транспортный бум, у меня был компаньон, у нас было порядка восьми или десяти новых Scania. Я построил дом - успел до 2008 года. Когда бахнул кризис, всё посыпалось, у нас все машины забрали, потому что они были в лизинге. И коллектив был хороший, мы работали и на Европу, и на Россию. Вот как хорошо всё поднималось, так хорошо и упало. У меня уже не первая сложная ситуация. Я думаю - и не последняя, - рассуждает Валентин Казак.

“То, что меня пугают высылкой в Россию… там работы море, честно говоря. Семью перевезу. У моего сына эстонское и российское гражданство, ему 12 лет. Если переедем, он пойдет служить в российскую армию. Но сыну не запретят сюда ездить, жене тоже - она из Причудья, у нее гражданство по рождению”, - говорит он.

Вопрос не всегда освобождает от ответственности

Валентин Казак обращает внимание на то, что на выходе из Эстонии сначала нужно пройти паспортный контроль, а потом - таможенный.

“Если бы было наоборот, я бы подошел к таможеннику, спросил, можно ли это нести? Если нет, я бы просто развернулся и ушел”, - говорит Казак.

Но можно ли избежать наказания, если сразу показать таможеннику свой багаж и, если в нем окажется запрещенный предмет, отказаться от перехода границы?

“Нарушение санкций является преступлением”, - кратко ответила на это Карин Ульвик из Налогово-таможенного департамента.