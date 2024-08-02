Половина жителей Эстонии покупают бытовую технику в кредит

Почти половина, или 49%, покупателей бытовой техники в Эстонии используют для этого различные финансовые инструменты, показало исследование, проведенное Rahapood.ee и Norstat.

Половина всех покупателей бытовой техники в Эстонии не может или не хочет оплачивать ее сразу. Фото: Rahapood.ee
Почти половина, или 49%, опрошенных отметили, что не могут купить необходимую бытовую технику или электронное оборудование, например, новый мобильный телефон или стиральную машину, сразу, а вынуждены брать в рассрочку или с помощью банковских потребительских кредитов. 33% признались, что используют также рассрочку или кредиты на ремонт, покупку мебели и предметов декора.

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