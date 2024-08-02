Половина жителей Эстонии покупают бытовую технику в кредит
Почти половина, или 49%, покупателей бытовой техники в Эстонии используют для этого различные финансовые инструменты, показало исследование, проведенное Rahapood.ee и Norstat.
Половина всех покупателей бытовой техники в Эстонии не может или не хочет оплачивать ее сразу.
Фото: Rahapood.ee
Почти половина, или 49%, опрошенных отметили, что не могут купить необходимую бытовую технику или электронное оборудование, например, новый мобильный телефон или стиральную машину, сразу, а вынуждены брать в рассрочку или с помощью банковских потребительских кредитов. 33% признались, что используют также рассрочку или кредиты на ремонт, покупку мебели и предметов декора.
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В отчете Tallinna Vesi за второй квартал наблюдается незначительный рост выручки от продаж, однако чистая прибыль сократилась как во втором квартале, так и за первое полугодие.
В отчете Tallinna Vesi за второй квартал наблюдается незначительный рост выручки от продаж, однако чистая прибыль сократилась как во втором квартале, так и за первое полугодие.
Intel прекращает выплату дивидендов, акции рухнули
Производитель микросхем Intel Corporation реструктурирует свою деятельность, сокращает штат и прекращает выплату дивидендов.
Производитель микросхем Intel Corporation реструктурирует свою деятельность, сокращает штат и прекращает выплату дивидендов.
Министр Хартман: время для выхода Eesti Post на биржу еще не наступило
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
Министр Хартман: время для выхода Eesti Post на биржу еще не наступило
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
«За два часа в Ласна съели все устрицы!», или Как в кризис управлять рестораном в спальном районе?
Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.
Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.
«За два часа в Ласна съели все устрицы!», или Как в кризис управлять рестораном в спальном районе?
Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.
Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.