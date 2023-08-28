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dv.ee

28 августа 2023 в 10:08









Больницы в Нарве и Курессааре получат по 40 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В ближайшие годы больницы Курессааре и Нарвы получат по 40 млн евро из европейских структурных фондов на расширение своих зданий.

В Курессаареской больнице к 2028 году планируется построить новый лечебный корпус площадью 5000 кв. метров, пишет rus.err.ee.

По словам руководителя больницы Мярта Кылли, в трехэтажной пристройке будет шесть блоков, в одном из которых больница планирует открыть стоматологическую поликлинику.

Нарвская больница также получит дополнительные площади примерно такого же размера. Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что уже ранее запланированное расширение Курессаареской и Нарвской больниц полностью обосновано, но, если не считать уже реализуемую стройку в Вильяндиской больнице, то Курессаареская и Нарвская больницы станут единственными региональными больницами, которые получат крупные инвестиции в ближайшие годы.

Министерство хочет подписать с больницами соглашения о финансировании работ до конца этого года.