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dv.ee

26 апреля 2024 в 8:21









В Нарвскую больницу будет инвестировано 37 млн евро

Нарвская больница. Фото: Николай Андреев

Совет Нарвской больницы утвердил бюджет на текущий год, в котором в том числе заложены средства на начало проектирования нового лечебного корпуса.

Стоимость строительства нового корпуса и реконструкции старого составит примерно 37 миллионов евро, которые выделены из фондов Евросоюза, на разных этапах к ним добавятся три миллиона из собственных средств больницы.

В этом году на инвестиции выделено 1 600 000 евро, которые будут потрачены на проектирование нового лечебного корпуса, а также на приобретение нового медицинского оборудования, сообщает rus.err.ee.

«Во-первых, мы получим такие современные условия для работников, которые вместе с ними же были спланированы, а во-вторых, мы получим такие же условия для пациентов, какие есть в построенных в последнее время больницах в Эстонии», – сообщил руководитель Нарвской больницы Юллар Ланно.

Согласно планам больницы, новый лечебный корпус должен быть построен к Рождеству 2026 года, а реконструкция старого здания должна завершится в 2028 году.