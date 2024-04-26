    В Нарвскую больницу будет инвестировано 37 млн евро

    Нарвская больница.Фото: Николай Андреев

    Совет Нарвской больницы утвердил бюджет на текущий год, в котором в том числе заложены средства на начало проектирования нового лечебного корпуса.

    Стоимость строительства нового корпуса и реконструкции старого составит примерно 37 миллионов евро, которые выделены из фондов Евросоюза, на разных этапах к ним добавятся три миллиона из собственных средств больницы.
    В этом году на инвестиции выделено 1 600 000 евро, которые будут потрачены на проектирование нового лечебного корпуса, а также на приобретение нового медицинского оборудования, сообщает rus.err.ee.
    «Во-первых, мы получим такие современные условия для работников, которые вместе с ними же были спланированы, а во-вторых, мы получим такие же условия для пациентов, какие есть в построенных в последнее время больницах в Эстонии», – сообщил руководитель Нарвской больницы Юллар Ланно.
    Согласно планам больницы, новый лечебный корпус должен быть построен к Рождеству 2026 года, а реконструкция старого здания должна завершится в 2028 году.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Делов-то: почему лоббизм – это как проституция?
Бизнес в Испании: «В Эстонии я никогда не плакала от счастья» Пять историй об эстонском бизнесе в Испании
Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино
Эпицентр
Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Все большие материалы
Инвестор
Хелениус сообщил акционерам цену покупки Nordic Fibreboard
Компания NFB Pärnu Holdings, принадлежащая Йоакиму Хелениусу, делает предложение о добровольном выкупе акций Nordic Fibreboard. Цель Хелениуса – увеличить свою долю в этом предприятии, которая составляет в совокупности 49,1%.
Компания NFB Pärnu Holdings, принадлежащая Йоакиму Хелениусу, делает предложение о добровольном выкупе акций Nordic Fibreboard. Цель Хелениуса – увеличить свою долю в этом предприятии, которая составляет в совокупности 49,1%.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: почему лоббизм – это как проституция?
Должны ли партии декларировать, что собираются отстаивать интересы конкретных бизнесменов? Почему разговор о регламентации лобби напоминает о проституции? Молодежь стала другой? Об этом и другом во втором выпуске подкаста «Делов-то».
Должны ли партии декларировать, что собираются отстаивать интересы конкретных бизнесменов? Почему разговор о регламентации лобби напоминает о проституции? Молодежь стала другой? Об этом и другом во втором выпуске подкаста «Делов-то».
Все подкасты ДВ
Mнения
Райво Хейн: социалисты всегда врут, но желаю мэру Таллинна быть открытым к инновациям!
Если, наконец, прислушаться к горожанам, предпринимателям и экспертам, то из Таллинна можно сделать современный и пригодный для жизни город – не чета прежнему византийскому стилю, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн.
Если, наконец, прислушаться к горожанам, предпринимателям и экспертам, то из Таллинна можно сделать современный и пригодный для жизни город – не чета прежнему византийскому стилю, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн.
Все мнения
Интервью
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект