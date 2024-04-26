В Нарвскую больницу будет инвестировано 37 млн евро
Нарвская больница.Фото: Николай Андреев
Совет Нарвской больницы утвердил бюджет на текущий год, в котором в том числе заложены средства на начало проектирования нового лечебного корпуса.
Стоимость строительства нового корпуса и реконструкции старого составит примерно 37 миллионов евро, которые выделены из фондов Евросоюза, на разных этапах к ним добавятся три миллиона из собственных средств больницы.
В этом году на инвестиции выделено 1 600 000 евро, которые будут потрачены на проектирование нового лечебного корпуса, а также на приобретение нового медицинского оборудования, сообщает rus.err.ee.
«Во-первых, мы получим такие современные условия для работников, которые вместе с ними же были спланированы, а во-вторых, мы получим такие же условия для пациентов, какие есть в построенных в последнее время больницах в Эстонии», – сообщил руководитель Нарвской больницы Юллар Ланно.
Согласно планам больницы, новый лечебный корпус должен быть построен к Рождеству 2026 года, а реконструкция старого здания должна завершится в 2028 году.
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