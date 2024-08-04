Половина жителей Эстонии покупают бытовую технику в кредит
Половина всех покупателей бытовой техники в Эстонии не может или не хочет оплачивать ее сразу.Фото: Rahapood.ee
Почти половина, или 49%, покупателей бытовой техники в Эстонии используют для этого различные финансовые инструменты, показало исследование, проведенное Rahapood.ee и Norstat.
Почти половина, или 49%, опрошенных отметили, что не могут купить необходимую бытовую технику или электронное оборудование, например, новый мобильный телефон или стиральную машину, сразу, а вынуждены брать в рассрочку или с помощью банковских потребительских кредитов. 33% признались, что используют также рассрочку или кредиты на ремонт, покупку мебели и предметов декора.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!