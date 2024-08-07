    Инфляцию разгоняет рост цен на услуги

    Среди цен на продукты питания цены на овощи снизились, а на оливковое масло значительно выросли.Фото: Liis Treimann

    В июле рост цен ускорился до 3,4%, по сравнению с июнем цены выросли на 0,3%.

    По сравнению с прошлым годом товары подорожали на 1,7%, а услуги на 6,3%, сообщил Департамент статистики. В предыдущие три месяца инфляция в Эстонии снизилась до уровня ниже 3%.

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