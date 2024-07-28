«Кризисы приходят для того, чтобы с ними справляться». Производитель домов ушел в убытки

Генеральный директор компании Сийм Лейсалу (справа) показывает продукцию тогдашнему президенту Керсти Кальюлайд. 2019 год.Фото: Liis Treimann

Эстонский производитель домов Timbeco Woodhouse в прошлом году ушел в убытки более чем на полмиллиона евро.

В годовом отчете компании отмечается, что в прошлом году Timbeco Woodhouse заработала 650 000 евро убытка при обороте в 10,2 млн евро.

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