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Äripäev

28 июля 2024 в 13:03









«Кризисы приходят для того, чтобы с ними справляться». Производитель домов ушел в убытки

Генеральный директор компании Сийм Лейсалу (справа) показывает продукцию тогдашнему президенту Керсти Кальюлайд. 2019 год. Фото: Liis Treimann

Эстонский производитель домов Timbeco Woodhouse в прошлом году ушел в убытки более чем на полмиллиона евро.

В годовом отчете компании отмечается, что в прошлом году Timbeco Woodhouse заработала 650 000 евро убытка при обороте в 10,2 млн евро.