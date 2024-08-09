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dv.ee

9 августа 2024 в 7:34









Налог на прибыль распространится и на компании э-резидентов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Новый налог на предприятия в размере 2% прибыли, который начнут взимать в Эстонии с 2026 года, распространится и на фирмы э-резидентов.

Об этом сообщила ERR руководитель программы э-резидентов Лийна Вахтрас, отметив, что налогообложение предприятий в Эстонии осуществляется на общих основаниях и никаких исключений для них никогда не вводилось.

«Поскольку предприятия, созданные эстонскими э-резидентами, являются обычными эстонскими предприятиями, то планируемые налоговые изменения будут действовать и для них», – сказала Вахтрас.

«Для начала уточним, что речь идет не об авансовом налоге на прибыль, а о будущем авансовом налоге на безопасность, – сказала вице-канцлер минфина по вопросам финансовой и налоговой политики Эвелин Лийвамяги. – Основные правила, по которым с предприятий будет собираться налог на безопасность, должны выясниться к концу августа».

Между тем и согласно коалиционному договору, и с технической точки зрения планируемый налог является подоходным налогом, взимаемым с прибыли предприятий. Он должен вступить в силу с 2026 году и будет собираться авансом, то есть в год возникновения прибыли.