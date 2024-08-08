    «Оно того не стоит». Новый налог может принести государству дьявольские сюрпризы

    "Справедливее, когда все платят немного, а не когда немногие платят много", - считает партнер налогового отдела EY Eesti Ранно Тингас. Äripäev спросил его, на какие вопросы должно найти ответы Министерство финансов, прежде чем вводить новый налог.

    Дьявол кроется в деталях – корпоративный подоходный налог может ударить по предпринимателям, Налоговому департаменту и репутации Эстонии как страны с благоприятной налоговой средой. Перед введением налога министерство должно найти ответы на несколько важных вопросов.

    «Будет много интересных сложностей», – предупреждает налоговый эксперт Ранно Тингас.

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