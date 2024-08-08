«Оно того не стоит». Новый налог может принести государству дьявольские сюрпризы
"Справедливее, когда все платят немного, а не когда немногие платят много", - считает партнер налогового отдела EY Eesti Ранно Тингас. Äripäev спросил его, на какие вопросы должно найти ответы Министерство финансов, прежде чем вводить новый налог.
Дьявол кроется в деталях – корпоративный подоходный налог может ударить по предпринимателям, Налоговому департаменту и репутации Эстонии как страны с благоприятной налоговой средой. Перед введением налога министерство должно найти ответы на несколько важных вопросов.
«Будет много интересных сложностей», – предупреждает налоговый эксперт Ранно Тингас.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!