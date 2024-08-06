    Министерство финансов планирует взимать с компаний авансовый налог на прибыль

    Государство хочет собрать налоги как можно раньше.Фото: Andras Kralla

    Поскольку двухпроцентный налог на прибыль компаний начнет действовать с 2026 года, а государство планирует поступления уже в этом же году, Министерство финансов подтвердило, что компании будут обязаны вносить авансовые платежи, передает ERR.

    Пресс-секретарь Министерства финансов Ирина Сацута не смогла уточнить, с какой периодичностью предприятия должны будут представлять информацию о своей прибыли в Налоговый департамент, насколько это увеличит нагрузку на фирмы, потребуются ли для этого новые информационные технологии или государство при создании новой налоговой модели примет за основу систему, используемую в другой стране.
    Однако, по словам Сацуты, уже известно, что этот налог будет взиматься государством с компаний в виде предоплаты.
    «Поскольку правительство планирует поступления уже в 2026 году, необходимо ввести авансовые платежи, так как прибыль за 2026 год будет известна только к июлю 2027 года», – объяснила пресс-секретарь.
    Налоговый департамент также пока не смог точно объяснить, как будет осуществляться налогообложение предприятий и потребует ли выполнение этого плана, например, найма большего количества налоговых инспекторов.

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