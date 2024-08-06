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dv.ee

6 августа 2024 в 11:52









Министерство финансов планирует взимать с компаний авансовый налог на прибыль

Государство хочет собрать налоги как можно раньше. Фото: Andras Kralla

Поскольку двухпроцентный налог на прибыль компаний начнет действовать с 2026 года, а государство планирует поступления уже в этом же году, Министерство финансов подтвердило, что компании будут обязаны вносить авансовые платежи, передает ERR.

Пресс-секретарь Министерства финансов Ирина Сацута не смогла уточнить, с какой периодичностью предприятия должны будут представлять информацию о своей прибыли в Налоговый департамент, насколько это увеличит нагрузку на фирмы, потребуются ли для этого новые информационные технологии или государство при создании новой налоговой модели примет за основу систему, используемую в другой стране.

Однако, по словам Сацуты, уже известно, что этот налог будет взиматься государством с компаний в виде предоплаты.

«Поскольку правительство планирует поступления уже в 2026 году, необходимо ввести авансовые платежи, так как прибыль за 2026 год будет известна только к июлю 2027 года», – объяснила пресс-секретарь.

Налоговый департамент также пока не смог точно объяснить, как будет осуществляться налогообложение предприятий и потребует ли выполнение этого плана, например, найма большего количества налоговых инспекторов.