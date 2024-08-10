    Несправедливо? Tallink предлагает финнам большие скидки, эстонцам приходится довольствоваться меньшим

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    В данный момент у Tallink проходит кампания «Seal the Deal», в рамках которой постоянные клиенты могут воспользоваться различными скидками. Ärileht пишет, что предлагаемые эстонцам скидочные предложения значительно скромнее, чем у соседей-финнов.

    В Эстонии промокод для кампании — DEAL, а в Финляндии — DEAL24.
    «С этими кодами можно получить различные скидки, и продолжительность акции тоже отличается. В Эстонии кампания длится до 12 августа, а в Финляндии до 22 августа», — отметил обратившийся в издание читатель.
    Поездка в Хельсинки с эстонской скидкой стоит 34 евро, с финской — 32,8 евро. «С эстонской скидкой на круизы -30%, с финской -40%. И так постоянно. Круиз в Стокгольм тоже дешевле, если ехать из Таллинна в Хельсинки и оттуда уже на круиз в Стокгольм. Таллинн-Стокгольм всегда дороже», — выражает читатель свое недовольство.
    Нельзя сравнивать кампании двух стран
    В чем же дело? Менеджер по продажам Tallink Марина Йыги пояснила, что рекламные кампании в разных странах проводятся в разное время, с учетом особенностей местного рынка.
    «Мы планируем акции в соответствии с маркетинговой стратегией для каждого рынка, учитывая местные праздники, школьные каникулы и многое другое», – добавила Йыги.
    Она добавила, что в зависимости от стратегии устанавливается продолжительность кампаний и конкретные скидки. В случае с кампанией «Seal the Deal» было учтено, что в Финляндии школы начинают работу уже сегодня, а в Эстонии — только 1 сентября.
    «Поэтому сравнивать кампании в Эстонии и Финляндии нельзя, так как один рынок ещё в разгаре сезона, а другой уже переходит в низкий сезон», — подчеркнула Йыги.

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