Infortar приобретает акции Tallink на 88 миллионов, крупные фонды выходят

Кровопускание: резкое падение как на премаркете США, так и в Европе и Таллинне

Коррекция, начавшаяся в пятницу на американских рынках, распространилась на Европу и Азию, и фьючерсы предсказывают, что глубокое падение технологических акций в США продолжится.