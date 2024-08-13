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Вийвика Рыук

13 августа 2024 в 12:52









Государство намерено ввести сбор для телеком-компаний. Предприниматели считают это несправедливым

Фото: Kermo Benrot / Postimees / Scanpix

Государство планирует ввести специальный сбор для телекоммуникационных компаний, с помощью которого будет финансироваться работа Департамента защиты прав потребителей и технического надзора в данном секторе. Предприниматели считают этот план несправедливым.

Новый специальный сбор коснется телекоммуникационных компаний, чья годовая выручка от услуг связи превышает 500 000 евро. В Эстонии таких компаний около 20. Согласно плану, этим компаниям предстоит отчислять 0,2% от оборота за предыдущий финансовый год.