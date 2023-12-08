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dv.ee

8 декабря 2023 в 8:20









Telia закрывает сеть 3G в Южной Эстонии

Telia персонально информирует всех клиентов, которых непосредственно затронет отключение сети 3G. Фото: Shutterstock

Telia выходит на финишную прямую закрытия своей сети 3G: 11 и 12 декабря отключится 3G в трех уездах Южной Эстонии, то есть Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

В понедельник, 11 декабря, Telia закроет сеть 3G в Пылвамаа и Валгамаа, а во вторник, 12 декабря, 3G отключится в Вырумаа. Эти три уезда также являются последними, где отключится 3G, после чего во всей Эстонии будет закрыта сеть Telia на базе технологии 3G.