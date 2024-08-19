Hortes сокращает штат

Садовый центр Hortes был открыт в Ласнамяэ в 2019 году.Фото: Liis Treimann
Продавец садоводческих товаров Hortes, чей договор аренды в торговом парке Tähesaju был расторгнут из-за долгов, сокращает 16 сотрудников.
Hortes сообщил Кассе по безработице, что закроет свой магазин в Ласнамяэ и планирует сократить 16 рабочих мест. На прошлой неделе владелец недвижимости – EfTEN Real Estate Fund – объявил о продаже объекта компании Kinnisvara Info, которая разместит там Konverter Sisustuskeskus.
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