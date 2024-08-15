    EfTEN продал здание Hortes – компания задолжала сотни тысяч евро арендой платы

    Садовый центр Hortes был открыт в Ласнамяэ в 2019 году.Фото: Liis Treimann

    Дочерняя компания EfTEN Real Estate Fund продала недвижимость в торговом парке Tähesaju, где сейчас находится задолжавший компании арендую плату садовый центр Hortes.

    Об это компания сообщила фондовой бирже.

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