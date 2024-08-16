    Кийк – о предложении Лиги: это потребует расторжения коалиционного соглашения

    Заместитель председателя Социал-демократической партии Танель Кийк.Фото: Liis Treimann

    Заместитель председателя Социал-демократической партии Танель Кийк, принимавший участие в коалиционных переговорах, не поддерживает дополнительное налогообложение фонда заработной платы частного сектора, предложенное министром финансов Юргеном Лиги.

    По словам Кийка, это несправедливо по отношению к более крупным компаниям, и это нововведение потребует расторжения коалиционного соглашения, передает rus.err.ee.
    Кийк отметил, что на данный момент предложение Лиги – это всего лишь прозвучавшая в средствах массовой информации идея, которую Партия реформ может представить партнерам по коалиции, однако, на первый взгляд, решение, согласованное в ходе коалиционных переговоров, кажется Кийку более разумным и справедливым с социальной точки зрения.
    «Была достигнута договоренность о том, что предприятия в знак солидарности также внесут свой вклад в обеспечение безопасности в виде уплаты налога на прибыль. К тому же, если вместо этого мы пойдем путем дополнительного налогообложения зарплатного фонда, предприниматели окажутся в несправедливом положении, – сказал Кийк. – Более высокими налогами придется обложить предпринимателей с большим количеством сотрудников, которые действительно вносят значительный вклад в поддержание доходов и занятости нашего населения. То есть мы увеличим налоговую нагрузку тех компаний, у которых она и так выше из-за того, что у них больше работников».
    «Нынешнее решение – это уже компромисс, и ни одна партия, конечно, не может изменить его в одностороннем порядке. Для этого необходимо пересмотреть коалиционное соглашение», – сказал Кийк.
    Напомним, министр финансов Юрген Лиги предлагает в рамках так называемого налога на безопасность облагать не прибыль компаний, а фонд оплаты труда.
    По словам Лиги, такое налогообложение имело бы более широкую налоговую базу, так как есть компании, которые сейчас не показывают прибыль, но у которых много рабочих мест. В таком случае вклад вносили бы и они.
    «И среди них есть очень ответственные люди, которые на уровне общества осознают, что их компания быстро растет и является крупным работодателем, и они понимают, что государство в настоящее время нуждается в дополнительном вкладе», – пояснил Лиги, добавив, что в случае налогообложения фонда оплаты труда ставка налога могла бы быть ниже.

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