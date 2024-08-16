Лиги: у меня есть альтернатива налогу на прибыль

Министр финансов Юрген Лиги надеется, что его предложение не вызовет напряженности у партнеров по коалиции. Фото: Andras Kralla

Министр финансов Юрген Лиги предлагает в рамках так называемого налога на безопасность облагать не прибыль компаний, а фонд оплаты труда.

Лиги с самого начала выражал свое несогласие с налогообложением прибыли компаний, которое называют «налогом на безопасность».

В интервью Äripäev он вновь подчеркнул, что такое налогообложение прибыли является аморальным: «Если взять прибыль в качестве основы для налогообложения, то сразу начинается „творчество“. Некоторые компании таким образом получают несправедливое преимущество, что не соответствует ни государственным, ни предпринимательским ценностям. Одни платят честно, а другие — нет».

Вместо этого Лиги предлагает облагать налогом фонд оплаты труда. По его словам, налог должен оплачиваться работодателем, а не сотрудником. Речь идем о налоге на рабочую силу, похожем на социальный налог, из заработной платы он бы не вычитался.

По словам Лиги, такое налогообложение имело бы более широкую налоговую базу, так как есть компании, которые сейчас не показывают прибыль, но у которых много рабочих мест. В таком случае вклад вносили бы и они.

«И среди них есть очень ответственные люди, которые на уровне общества осознают, что их компания быстро растет и является крупным работодателем, и они понимают, что государство в настоящее время нуждается в дополнительном вкладе», – пояснил Лиги, добавив, что в случае налогообложения фонда оплаты труда ставка налога могла бы быть ниже.

По данным Департамента статистики, общий фонд заработной платы в предпринимательском секторе в 2022 году составил 8,9 миллиарда евро. Точная основа налогообложения при предлагаемом налоге на прибыль пока не известна, но коммерческая прибыль сектора в 2022 году также составила 8,9 миллиарда евро, а прибыль отчетного года — 11,5 миллиарда евро.

Министр финансов признал, что идея налогообложения фонда оплаты труда пришла от предпринимательских организаций.

«Я не встречался с работодателями по секторам, но с традиционным Союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой — да. Эта инициатива пришла от них», — сказал он.

Лиги добавил, что для изменения договоренностей, достигнутых в коалиционном соглашении, ему не хватит лишь выражения недовольства нынешним предложением. Чтобы продвинуться с такими изменениями, «первое, что нужно — это чтобы коалиционные партнеры не впали в ступор. Со своей партией я быстро найду общий язык, если не сказать, что уже нашел».

Лиги признал, что при такой основе налогообложения тоже могут возникнуть новые несправедливости и протесты, но, по его мнению, авансовое налогообложение прибыли является еще большим источником несправедливости.

«Возможно, нам придется согласиться с [текущим планом налога], но я хочу сначала объяснить другим партиям, что они на самом деле не хотят такой аморальной системы, которая привела бы к росту бюрократии как со стороны государства, так и со стороны предпринимателей», – заключил он.