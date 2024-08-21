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Хелена Рантанен

21 августа 2024 в 10:19









Инфляция в еврозоне ускорилась

Иллюстративное фото. Фото: Äripäev/Scanpix

Годовой уровень инфляции в еврозоне в июле вырос до 2,6% по сравнению с 2,5% в июне.

Годовая инфляция в Европейском Союзе также увеличилась — до 2,8% по сравнению с 2,6% в июне.