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dv.ee

20 августа 2024 в 10:46









Швеция снизила процентные ставки и обещает в 2024 понизить их еще

Глава Центрального банка Швеции Эрик Тедеен Фото: AFP/Scanpix

Центральный банк Швеции принял решение снизить процентные ставки на 0,25 процентных пункта, как и ожидали аналитики. Банк также сообщил, что в течение этого года могут последовать еще три снижения ставок.

В настоящее время процентные ставки в Швеции составляют 3,5 процента, и центральный банк стремится оживить экономику страны с помощью этого шага.