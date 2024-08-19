По индексу экономической уверенности ситуация в экономике Эстонии выглядит неблагоприятной, хотя общая картина экономических показателей позволяет быть более оптимистичными. Фото: Tehisaru Midjourney

Эпицентр

Элийзе Киви

19 августа 2024 в 7:20

Литва – как с другой планеты. Но проблемы эстонской экономики преувеличены

Экономика Эстонии все еще находится в лучшем положении среди стран Балтии, но поскольку Литва развивается быстрее, эстонцы беспокоятся.

Будущее Эстонии – одно из самых мрачных в Европе. Так можно утверждать, если посмотреть на индекс экономической уверенности, который отражает ожидания компаний и людей относительно того, что будет дальше. По этому индексу Эстония с декабря прошлого года находится среди европейских аутсайдеров. На фоне Эстонии Литва и Латвия выглядят значительно лучше.

Среди жителей Эстонии преобладают пессимистичные настроения, заметил экономический аналитик SEB Михкель Нестор. «Много говорят о том, что экономика падает. И, конечно, когда проводится опрос Института конъюнктуры о том, как обстоят дела в экономике, здравомыслящий человек ответит, что плохо», — сказал он. На самом деле, по его словам, рынок труда и положение компаний в Эстонии остаются сильными.

Индекс экономической уверенности ухудшился в результате длительного экономического спада и повышения налогов, которые широко обсуждаются в обществе, отметил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Некоторые аналитики поэтому уже не рассматривают индекс экономической уверенности как значимый показатель. Экономист Банка Эстонии Каспар Оя напомнил, что еще в период восстановления после кризиса, вызванного пандемией, индекс отражал излишне пессимистичные оценки. «В то время как экономическая деятельность восстанавливалась, компании ожидали ухудшения ситуации», — привел пример Оя.

Как говорила бывший премьер-министр Кая Каллас — возможно, эстонцы просто жалуются на свою бедность. Или, как иллюстрирует журналист Мадис Муст, живущий в Латвии и наблюдающий за событиями в Эстонии со стороны: «В одном квартале в какой-то год рост экономики в Эстонии был каким-то медленным. Ой, теперь все плохо. Ну, не знаю, я бы смотрел на это немного шире», — сказал он.

Давайте посмотрим шире