Сотрудница, выгоревшая на работе, подала в суд на Департамент социального страхования

Выгорание на работе - не редкость.

Бывшая сотрудница Департамента социального страхования через суд добилась компенсации в размере около 10 000 евро в связи с тем, что она выгорела на работе. Детали судебного дела и извлеченные уроки должны привлечь внимание всех руководителей и предпринимателей.

Прежде чем перейти к случившемуся в Департаменте социального страхования, представим себе двух очень разных сотрудников: Мадиса и Марис.

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