Каждый десятый работник в Эстонии отказался от летнего отпуска

Rail Baltic объявляет тендер почти на миллиард

После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.

После неудачи с проектированием трассы в Пярнумаа руководство Rail Baltic решило сосредоточить все усилия на проведении следующего, и, теперь, окончательного тендера. Его стоимость чрезвычайно высока по меркам Эстонии, и деньги еще не собраны.