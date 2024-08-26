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Дмитрий Фефилов

27 августа 2024 в 3:00









Деньги не горят: даже сгоревшие купюры можно обменять на новые

Сгоревшие деньги, которые удалось идентифицировать и вернуть владельцу - но уже новыми купюрами. Фото: Банк Литвы

Если ваши денежные купюры сильно пострадали, не торопитесь их утилизировать. Порой можно вернуть приличную сумму, даже если бумажные деньги побывали в огне.

Деньги, особенно бумажные купюры, могут пострадать по-разному. Наиболее распространены разрыв банкноты или воздействие влаги, но бывает и так, что банкноты просто сгорают, рассказывает руководитель отдела качества денежных средств Банка Эстонии Меэлис Метус. «Часто это связано с повреждением домашними животными и детьми, а также с неподходящими условиями хранения», - добавляет он.

Если произошел несчастный случай и деньги оказались повреждены, то их следует либо отнести в любой коммерческий банк, либо в музейный магазин Банка Эстонии в Таллинне.

«Банк Эстонии проведет экспертизу поврежденных денег и решит, подлежат ли они компенсации. Чтобы банкноты можно было обменять, они должны быть подлинными и сохраниться должно более половины поверхности банкноты. Как правило, экспертиза проводится в течение месяца», - комментирует Метус.

Экспертиза выходит на новый уровень

Однако пример банка Литвы показывает, что технологии и экспертиза постоянно развиваются, и вернуть можно даже те деньги, который, по сути, сгорели.

В этом году в центральный банк Литвы поступила жестяная банка из под чая, которая длительное время была в огне. С самой банкой ничего не случилось, но ее содержимое - несколько тысяч евро бумажными купюрами - прилично пострадало.

Под воздействием высоких температур деньги расширяются и крошатся. Извлечь их из контейнера, будь то коробка или банка, пальцами или пинцетом практически невозможно. Хотя банкноты жестче обычной бумаги и сохраняют свою форму, их осмотр требует особой осторожности. Фото: Банк Литвы

Из-за высокой температуры в банке банкноты обуглились и расширились, прилипнув к оплавленным частям голограммы, описывает их состояние представитель Банка Литвы.

Банку в итоге удалось разрезать таким образом, что банкноты не рассыпались. Экспертиза установила банкноты различных номиналов - от 5 до 100 евро. Их пересчитали с помощью микроскопа и вернули владельцу их стоимость, возместив почти 8500 евро.

Всего, по данным Банка Литвы, только в первой половине 2024 года банк заменил и вернул 6168 поврежденных банкнот на сумму более 203 000 евро.

По словам заместителя председателя правления Банка Литвы Асты Куниёси, чаще всего в банк обращаются с испорчеными деньгами, пострадавшими именно в результате пожара.