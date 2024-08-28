    Марсель Вихманн вновь стал крупнейшим акционером Go Group

    Предприниматель Марсель Вихманн.Фото: Andras Kralla

    Бизнесмен Марсель Вихманн передал Edelaraudtee концерну Go Group за более чем 30 миллионов евро. В результате сделки он вновь стал крупнейшим акционером Go Group.

    В 2016 году ситуация была противоположной: бизнесмен Тийт Пруули занял позицию крупнейшего акционера Go Group, а Вихманн отошел на второй план. Теперь же Вихманн переместил свою долю Edelaraudtee, которая находилась под управлением его компании Moonrider, в Go Group и получил взамен значительное количество акций.

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