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Николай Андреев

2 сентября 2024 в 3:00









Ирене Кяосаар: «педагогическая буря» в Нарве успокоится лет за пять

Ирене Кяосаар руководит сразу тремя учебными заведениями в Нарве, которые находятся в одном квартале: гимназией и двумя основными школами. Фото: Николай Андреев

Незадолго до начала учебного года в муниципальных школах Нарвы некем было заполнить еще десятки вакансий. В эстоноязычных школах города не хватает только учителя математики, а желающих поступить на учебу больше, чем мест. Руководитель эстонских учебных заведений Ирене Кяосаар считает, что ситуация в нарвском образовании в целом наладится лет за пять.

Ирене Кяосаар руководит Нарвской эстонской госгимназией, Нарвской эстонской школой и Нарвской ваналиннаской государственной школой, работающей по методике языкового погружения. Все три учебных заведения теперь находятся в ведении государства.

В интервью ДВ она рассказала, с чем гимназия и две школы вступают в новый учебный год.

Ирене, в муниципальных школах Нарвы сейчас острая проблема с нехваткой учителей. Как у вас начинается учебный год – достаточно ли учителей?

У нас начинается очень хорошо, потому что мы начинаем первый учебный год в нашем новом здании. Прошлый же год у нас был такой, что мы переезжали, занимались стройкой и так далее. А в этом сентябре мы можем пойти уже в свое знакомое, хорошее и удобное здание.

Новым зданием вы довольны?

Мы очень довольны. За те четыре месяца – с февраля – что мы там учились, оно стало вторым домом. Ученики не хотят уходить, по вечерам сидят, играют то в шахматы, то в другие игры, то читают, то просто болтают. Я видела летом учеников в городе, они говорили, что уже хочется в школу прийти, что у нас так хорошо. Все это очень приятно!

А насчет учителей – мы почти всех нашли. К сожалению, еще ищем математика и будем искать дальше. К счастью, ни родители, ни ученики не должны волноваться, математика у нас будет преподаваться на том уровне, как должна. Просто у учителей слишком большая нагрузка, очень хотелось немножко ее сбавить. Потому что мы знаем, что с преподаванием математики во всей республике проблемы, плохие результаты экзаменов, и мы хотели более глубоко подойти к обучению математике. И вот поэтому нам очень нужен один математик, чтобы мы могли нагрузку учителей сделать нормальной, и они могли бы больше времени посвящать каждому ученику. Вот это наша единственная проблема, а остальные учителя есть.

Вы говорите про какое из трех учебных заведений? Или у вас учителя работают в нескольких сразу?

Есть учителя, которые работают во всех трех школах, есть те, которые в двух. Эстоноязычного математика мы сейчас ищем в основную эстонскую школу и в эстонскую гимназию. Полставки в основной школе и полставки в гимназии – так в идеале было бы.

Поскольку в муниципальных школах Нарвы есть сложности с поиском учителей, к вам есть какая-то миграция учеников? Стало больше желающих учиться в Эстонской и в Ваналиннаской школах?

Ваналиннаская была популярна всегда. То есть, здесь мы не видим тенденции ни в ту, ни в другую сторону. А насчет эстонской основной школы, первый раз в истории этой школы у нас был конкурс в первый класс два ученика на место. Этого раньше никогда не было. В эстонской школе всегда были маленькие классы – по 14, по 15 учеников. Даже наше здание спроектировано так, что в начальных классах шкафчиков 15, а стульев 24. То есть, к счастью, классы были большие.

В идеале, мы мечтали, что будет много места для других действий, не только для того, чтобы сидеть и учиться. Но теперь пришлось заставить все стульями и столами. Все, к счастью, по нормам.

Сейчас действительно в эстонской основной школе добавились учащиеся почти в каждый класс – еще весной. Впервые в истории она заполнена так, что мы уже практически ни одного ученика просто физически не можем взять.

Что касается эстонской гимназии, то там тоже конкурс был хороший. И там мы должны были сказать «нет» некоторым ученикам, у кого мы действительно видели, что эстонский язык еще такой слабый, что им лучше все-таки еще учиться по модели 40 на 60, чтобы поддержать свой эстонский язык. Так что, там мы смогли предложить места почти всем, кто подходил по критериям.

Если в эстонской основной школе в Нарве такой большой конкурс, то, видимо, большинство учеников – из русскоязычных семей?

Да-да, конечно. Все-таки население Нарвы, как мы знаем, на 97% или 96% – это русскоязычные. Точно так же это распространяется и на нашу школу. Хотя мы проценты не считаем, потому что для нас вообще-то неважно, какой язык – родной. Мы пытаемся сделать так, чтобы для всех было хорошо, хорошая поддержка, хорошее обучение. Ну мы знаем, что этот процент примерно такой же: 95% русскоязычных учеников и примерно 5% тех, у кого дома в той или иной ситуации все-таки эстонский используется.

Но при такой популярности расширяться уже некуда?

Некуда расширяться. Но есть хорошая новость – на днях объявили победителя архитектурного конкурса для Ваналиннаской школы. Дом как таковой, конечно, остается – он архитектурный памятник, но внутри все будет переделано.

Начинается уже проектирование и, наверное, в начале следующего учебного года начнется строительство. Наконец, осуществится наша мечта, и в Ваналиннаской школе учебная среда будет соответствовать нынешним педагогическим требованиям. Это будет, опять-таки, большой шаг вперед, но не расширение, здание останется таким, как есть, так что больше учеников мы принимать не сможем.

Ориентируясь на ваш опыт, как вы думаете, когда в Нарве система школьного образования в целом придет в равновесие уже в новом качестве, когда все устаканится? Ясно, что не в этом году?

Ясно, что это требует времени, переход на обучение на эстонском языке – это очень серьезный вызов. Мы все понимаем это, и вызовы будут и в следующие годы, потому что сейчас мы переводим первые и четвертые классы. Я думаю даже, что школам, может быть, легче найти учителей для них. Как я понимаю, они найдены вообще-то. Но, например, в следующем, когда мы дойдем до 6-го, 7-го, 8-го класса, там же будут нужны биологи, физики, историки и так далее. То есть, эти вызовы еще впереди.

Но я сама думаю, что, если мы все-таки все хотим, и если мы все будем работать в эту сторону, то… ну, лет пять, я думаю, это займет.

Во-первых, в прошлом году же сделали большое изменение: у нас теперь сеть основных школ, и гимназия отдельно, у нас же осталась только одна муниципальная гимназия, которая с 1-го по 12-й классы. Вот это изменение еще надо сильнее «утрамбовать» – не могу найти правильное слово. Потому что (это же тоже ясно), школам, где всегда были с 1-го по 12-й классы, надо привыкать к тому, что у них теперь гимназистов нет. Но я думаю, что это прошло хорошо, так что этот этап мы прошли. Следующий этап – это обучение на эстонском языке.

Будут появляться еще новые здания муниципальных школ. Они красивые, удобные, хорошие, но они тоже требуют привычки, школьной культуры, работать с ценностями, с учителями, с родителями, с учениками.

Сейчас в Нарве с педагогической точки зрения просто буря. Да, нужно лет пять. Я надеюсь, что увижу это, и будет так, что все спокойно, все хорошо работают, образование качественное, и мы можем только радоваться.