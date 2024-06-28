Бизнесмен Андрей Грицков (фото на коллаже) дистанцировался от своих школ, передав одну из них ранее судимому Василию Трофимову. Фото: Алена Ценно, Alar Truu/ Õhtuleht

Рынок частных школ: поддельные отзывы и судимый глава колхоза в качестве нового руководителя

На рынке частных школ действуют интересные персонажи, послужной список которых весьма разнообразен: от мелких махинаций и обанкротившегося бывшего колхоза до судимости и громкого дела о контрабанде.

«Самая главная «фишка» школы в том, что каждому ученику гарантировано 100% трудоустройства», – такие слова от лица «Деловых ведомостей» приводились на сайтах курсов для взрослых, которые проводят известные в Таллинне организации ProffTech (бывшая Tetkool) и Tallinna Erateeninduskool SA. «Благодаря тому, что диплом об образовании, полученный в Tallinna Erateeninduskool, действует на всем пространстве ЕС, многие выпускники школы стали успешными людьми как в Эстонии, так и по всему миру», – сообщалось уже от лица Äripäev.

Cами редакции до сих пор пребывали относительно этой рекламной самодеятельности Андрея Грицкова в счастливом неведении.

А вы уверены, что этого не говорили?

«А как вы можете быть уверены, что такого не говорили?» – ответил уже бывший директор MTÜ Tetkool Андрей Грицков корреспонденту ДВ на вопрос, как такое произошло. Сам он с марта 2024 года формально перестал быть директором этой организации. Теперь ей руководит и владеет его жена Ольга Тетерез (по некоторым данным, бывшая. Сама она на уточняющий запрос ДВ не ответила. – прим. ред.), а организация, в свое время основанная как Европейское молодежное общество , в очередной раз сменила название – теперь это MTÜ ProffTech.

«Если вы так боитесь за свою репутацию, то это не проблема. Вообще этот сайт не используется, я эту страницу удалю, именно вот этот раздел, – пообещал Грицков. – Это раз. А во-вторых, понимаете, пока организацию или члена какого-то не объявили вором, то рано делать выводы».

Ссылки с новой страницы ProffTech все еще ведут на старый сайт. Упоминания ДВ и Äripäev после разговора с корреспондентом действительно с него исчезли, зато они до сих пор есть на другом портале – кулинарной школы Tallinna Erateeninduskool и отдельном лендинге курсов для нянь. В Tallinna Erateeninduskool Грицков также был руководителем до марта 2024 года, после чего его сменил Василий Трофимов.

Рыбак рыбака видит издалека

Василий Трофимов – не просто пенсионер, который, судя по коммерческому регистру, ведет активную общественную и коммерческую деятельность. Бывший руководитель обанкротившегося рыболовецкого колхоза «Маяк» некогда обвинялся в злоупотреблении имуществом предприятия , успел провести некоторое время в камере предварительного заключения, однако вышел сухим из воды.

В 1999 году его имя звучало в связи с громким делом о международной контрабанде наркотиков, когда в Ла-Манше было задержано рыболовецкое судно Nemo с рекордным по тем временем для Европы грузом марихуаны стоимостью 3,5 млрд крон. Однако Трофимову, как писала пресса, удалось и здесь отделаться легким испугом, ответственность легла на его партнеров.

«Свободно общается с таллиннским преступным миром и с, так сказать, серьезными бизнесменами. Создает схемы, использует подставных лиц и “танкистов” и умеет найти, где заработать деньги», – писал о нем в 2002 году Eesti Ekspress.

В беседе с ДВ Василий Трофимов назвал вышедшие в прессе статьи заказными. Нелады с законом в последние годы у него случаются разве что мелкого пошиба: так, в марте 2022 года он провел 20 дней под арестом за дорожное нарушение.

Сейчас на него оформлено около десятка НКО, от Украинского и Американского общества Эстонии до Объединения балтийских немцев и Еврейской молодежной организации и Эстонского Казацкого Товарищества, один из сооснователей которого – Андрей Грицков.

Почему Аполинский выбрал на роль управляющего в MTÜ Todes именно Трофимова, он объяснил так: «Это, по-моему, личный вопрос, кого я выбираю, как я выбираю того, кто придет членом правления в это некоммерческое объединение. А что у вас есть какие-то сомнения? Человек длительный период своей жизни руководил большими предприятиями, в том числе и коммерческими, у которого было большое количество подчиненных. Причем эта деятельность была разноплановая и достаточно эффективная».

В правление названных организаций Трофимов вошел несколько месяцев назад. Незадолго до этого Аполинский занял должность главного специалиста по образованию в горуправе Кохтла-Ярве, а пресса заинтересовалась его бизнесом. Приблизительно тогда же в поле зрения журналистов оказался и бизнес Грицкова.

Василий Трофимов, принявший на себя руководство несколькими организациями, настроен оптимистично. «Я сам преподаватель, и учился в этой школе поварскому делу, потом проходил практику в Италии», – пояснил Трофимов свое назначение на место руководителя Tallinna Erateeninduskool. По его словам, когда у школы «возникли некоторые преграды», он решил «заняться этим вопросом, чтобы их ликвидировать», а школу сохранить. «Я думаю, что смогу справиться. Банкротить я ее не хочу и постараюсь вывести на уровень работы в дальнейшем», – говорит Трофимов.

Tallinna Erateeninduskool уже несколько лет не сдает финансовую отчетность. Последние данные, за 2020 год, показывают, что активы школы составляли 111 тысяч евро, доходы – почти 350 тысяч евро, из которых 254 тысячи – это гранты и пожертвования. Но и расходы составили почти столько же, так что компания закрыла год с плюсом в 753 евро. У компании нет долгов по налогам, хотя ранее она нередко платила их с опозданием.

С Андреем Грицковым, по его словам, они познакомились, как раз в процессе учебы в его школе. «Он мне как бы ни брат, ни сват, но я просто знаю о нем как о профессионале своего дела», – комментирует Трофимов.

Трофимов объясняет, что под его руководством функционирует больше школ, чем видно по регистру. «У меня в казачестве есть около 15 фирм, они находятся в собственности казачества. Если я нахожу хороших специалистов, то назначаю их членами правления, они там развивают школу – бухгалтеров, эстонского языка или обучения», – поясняет он.

«Несколько лет не сотрудничаю с ними»

Ссылки на профессионалов для организаторов школ – дело обычное, но есть детали. Так, например, рекомендательные отзывы СМИ – не единственный раздел на сайте Tetkool.ee (на него ведет страница ProffTech, на которой пока нет подробностей), содержащий не вполне актуальную информацию. ДВ побеседовали с упомянутыми на сайте учителями. Некоторые из них сообщили, что работали со школой в прошлом и не знают, что школа до сих пор ссылается на сотрудничество с ними.

Так, например, Алексей Норден, практикующий психолог, педагог-андрагог 6-й категории, уже несколько месяцев представленный на сайте в рубрике «Персона месяца», подтвердил, что читал в школе один курс по основам коммуникации несколько лет назад. «Но я уже несколько лет не сотрудничаю с ними», – ответил Норден ДВ.

«Провел несколько мастер-классов пару лет назад. Все было хорошо», – сказал повар из Финляндии Юуни Тойванен. «Я вела там курсы. Сейчас не веду. Но это не значит, что не буду в будущем», – заявила преподавательница кулинарного мастерства Ритта Роосаар, не имеющая, впрочем, ничего против ее упоминания на сайте.

По словам шеф-повара и совладельца KOGU Resto ja Pagar Павла Гурьянова, он знаком с Андреем Грицковым очень давно: «Могу сказать, что в последние несколько лет он сильно изменился – не пьет. Хороший человек. Что там у него с бизнесом, не знаю. У меня никаких претензий не было, но и больших проектов у нас не было. Я приходил в его школу делать мастер-класс. Скоро буду делать еще один. Это второй мастер-класс за пять лет. Также школа присылает мне стажеров. Это нормальная практика – посылать стажеров в ресторан. Я сотрудничаю не с Грицковым, а с Ольгой Тетерез, его бывшей женой. У нее все основательно».

«О качестве преподавания в школе ничего сказать не могу. Раньше было такое, что туда шли не самые сильные студенты. Как сейчас – не знаю», – добавил Гурьянов.

ProffTech/Tetkool, судя по последнему доступному отчету за 2022 год, много зарабатывала и много тратила, итоговый результат – в плюсе на 2000 евро. Собственные активы организации оцениваются в 27 тысяч евро, в основном это денежные средства. Данные за прошлый год еще не предоставлены, однако, вероятно, в 2023 году школа потратилась на аренду и ремонт нового помещения школы, занимающего три этажа и подвал в здании на площади Вабадузе, 2. Площадь в 446,8 квадратных метра сдана в аренду весной 2023 года по публичному договору через электронный аукцион на osta.ee, прокомментировали ДВ в управе района Кесклинн. В ходе торгов было подано две заявки, ProffTech предложил более высокую цену (1697,84 евро в месяц), 15 мая город подписал с победителем договор. На данный момент у школы имеется налоговая задолженность примерно в 3500 евро.

Не первые странности

С обеими школами возникли затруднительные для Грицкова ситуации. Так, Tetkool в марте оказалась в центре скандала после публикации в Postimees статьи «Я это не подписывал». Издание утверждало, что учебный центр подавал в Кассу по безработице ложные данные с поддельными подписями учеников. Разочарованные посетители курсов рассказывали о том, что вместо 60 часов учились два дня, то есть максимум 8 академических часов.

Уже после публикации несколько экспертов обратили внимание на фото сертификата школы, обнаружив, что международный знак качества от Bureau Veritas школа использует незаконно.

В том же месяце в том же издании освещался переезд бывшей Tetkool под новым названием в новое здание. К тому моменту Грицков, по данным регистра, вышел из руководства организацией, в то же время на открытии школы в новом здании он присутствовал, и журналист представил его как действующего члена правления.

В Tallinna Erateeninduskool в 2023 году у Грицкова случился конфликт с одной из сотрудниц из-за долгов по зарплате. Та обратилась в Комиссию по трудовым спорам, которая в декабре того же года постановила выплатить не только зарплату, но и компенсацию в размере трех окладов.

«По причине, зависящей от работодателя, работа заявителя не была оформлена официально (нет записи в регистре работы, нет письменного трудового договора, хотя заявитель выполнял условленные задачи в полном объеме… Работодатель не отнесся к заявителю серьезно, тогда заявитель дал понять, что не уйдет, пока с ним не рассчитаются. Работодатель опять сказал, что денег в кассе нет, переводы сделать нельзя, бери, что хочешь» (Из заявления в Комиссию по трудовым спорам, принявшей решение в пользу бывшей работницы Tetkool). Грицков в ответ обвинил сотрудницу в краже рабочего компьютера.

«Судебный исполнитель дал Грицкову срок 30 дней для добровольной выплаты. И он за это время переписал фирму на танкиста. Теперь этот долг мне останется навсегда неоплаченным», – сокрушается бывшая сотрудница.

«Там долг получился 6-8 тысяч, я это узнал чуть позже, – говорит получивший в управление фирму Трофимов. – Но я был удивлен тем, как суд (видимо, имеется в виду Комиссия – прим. ред.) так неразумно принял это решение. Я встречался с судебным исполнителем, будем составлять график погашения. Но я буду обжаловать это дело».

«Чтобы отстала Касса по безработице»

Теперь бывшая работница Tallinna Erateeninduskool, пообщавшаяся с ДВ на условиях анонимности, поминает бывшего работодателя недобрым словом. По ее словам, в школе бывало, что обещанное качество преподавания не отвечало реальному: так, например, участники могли получить более короткий курс или же школа могла обещать Кассе страхования от безработицы одних преподавателей, а на самом деле курсы читали другие, менее квалифицированные.

По словам бывшей сотрудницы, были и другие махинации. «Он мог просить сотрудников выискивать людей, которые зарегистрировались на курс и, скажем, бросили. Но не чтобы уговорить вернуться, а чтобы они подписали, что посещали занятия», – рассказала она. Это делалось, по ее словам, чтобы получать выплаты от Кассы по безработице. Человек, направленный от Кассы, расписывается за каждый день, когда он был на обучении. Если человек был на обучении из 30 назначенных дней 5, то школа получит финансирование только за пять дней, объясняет бывшая сотрудница.

Собеседница ДВ утверждает, что ей известно как минимум о четырех подобных случаях (ДВ не смогли связаться с их участниками, чтобы проверить информацию). Одна из причин, по которой ученики якобы прекращали посещать курсы, – запой. По словам источника, это были те безработные, которые идут на обучение только ради того, чтобы от них «отстала» Касса по безработице. Другие, как утверждается, были неофициально заняты и пропускали курсы ради работы. В таких случаях обеим сторонам было выгодно сделать вид, что ученики присутствовали на уроках, поэтому люди, по ее словам, соглашались поставить свою подпись.

Бывший руководитель школы Андрей Грицков обвинения категорически отрицает.

«Ходит ученик или нет, мне фиолетово»

«Это не так», – утверждает он. По его словам, если они меняют заявленного преподавателя, то тут же подают официальную заявку в Кассу по безработице, предлагая преподавателя не меньшей квалификации. «Если мы показываем меньшей квалификации, почитайте закон о riigihange, то мы сразу же лишаемся riigihange. Мы не имеем права меньше подавать. А менять мы можем, у людей меняется мировоззрение. Сегодня этот человек готов работать, потом он же не знает, выиграю я или не выиграю. Завтра он, я не знаю, там другую работу взял, третью работу взял, заболел, умер», – говорит он.

Грицков утверждает, что школа всегда отправляет расписание занятий на месяц вперед. «И проверяющие из Кассы по безработице к нам приходят несколько раз в месяц, никогда не предупреждая об этом. Если у меня расписано вперед то, что не совпадает с проверкой, то моментально меня выкидывают из партнеров. Потому что это как раз подлог. И теперь кто говорит правду, я или ваш человек?», – возмущается он.

Что касается вашего источника, то он лжет. Потому что это невозможно – делать такие приписки. Просто невозможно. Андрей Грицков

По его словам, правила устроены так, что школа получает выплаты за ученика, даже если он не ходит на занятия: «Получив подтверждение на человека, ходит он, не ходит, я все равно получаю деньги. Да, я просто в графике указываю, значит, пропуск, ставлю свою подпись и отправляю. Никаких ни рейтингов, ни выплат мне это не снижает. Абсолютно. Я получаю все деньги. Я перестаю получать деньги, если человек конкретно либо снимается с биржи и уходит, и больше не посещает, либо не снимается, исчезает и тоже, но все равно я получаю деньги. Ходит он или не ходит, мне фиолетово».

Касса по безработице платит за часы аудиторной и практической работы, отмеченные в ведомости посещения, на основании почасовой стоимости. Касса по безработице платит обучающему за проведенное обучение в течение 30 рабочих дней после получения соответствующей требованиям ведомости посещения и счета. (Источник: Сайт Кассы по безработице)

В Кассе по безработице «Деловым ведомостям» пояснили, что школам оплачивают обучение только после того, как ученик его прошел. Заодно пресс-служба Кассы сообщила, что они занимаются проверкой бывшей школы Грицкова ProffTech и всей информации, представленной в статье Postimees.

«Если у людей, принимавших участие в курсах соответствующего преподавателя, финансируемых Кассой по безработице, есть жалобы, мы просим напрямую связаться с нами по адресу [email protected] , чтобы мы приступили к проверке и выяснению обстоятельств, – прокомментировали в пресс-службе. – Итак, проще говоря – да, мы изучаем эту организацию».

«На самом деле никаких претензий к школе нет. Меня преследуют по политическим мотивам, и в Postimees поэтому появилась статья», – заявил ДВ Андрей Грицков. По его словам, проблемы связаны с тем, что он проводит обучение на русском языке: «Я 14 марта заявил, что построил русский учебный центр. И вот они просто сделали это».

Пестрая карьера Политикой как таковой Грицков давно не занимается, хотя прошлое его достаточно пестро. В далеком 2007 году он возглавлял объединение Euroopa Noorte Ühing и баллотировался в Рийгикогу от реформистов. В парламент не избрался, но представлял интересы жителей Таллинна в районной управе Пыхья-Таллинна. Газеты писали о том, что в 2006 году он обвинил свою гражданскую жену в краже 320 тысяч крон, сообщалось также о домашнем насилии с его стороны. Тогда же пресса обратила внимание на то, что некоторые связанные с Грицковым фирмы прекратили свою деятельность при непонятных обстоятельствах и были ликвидированы из-за экономических сложностей. По данным Коммерческого регистра, последней политической силой, в которой Грицков состоял, была Центристская партия, ряды которой он покинул в 2017 году. Что касается его общественной деятельности, он является основателем фонда «Эстонское Казацкое Товарищество». А в 2017 году вместе со своей тогда еще Tallinna Erateeninduskool принимал, например, участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Кроме того, Грицков вместе с политиком-центристом Виктором Васильевым входит в правление основанного ими в 2011 году Эстонского великого приората рыцарей Архангела Михаила. После того как Грицков передал управление школами своим партнерам, он остался в правлении компании TAKO Trade, торгующей мебелью в Украине, этой фирмой он владеет через свой фонд Andrei Gritskov Foundation.

Офис в центре – не гарантия качества

На эстонском рынке частных школ для взрослых встречаются самые разные компании, как заслуженные с очень хорошей репутацией, так, к сожалению, и с сомнительной, комментирует основательница и руководительница Школы навыков будущего Paprika Яна Гашкова.

«Конкретно с Tetkool я пересекалась всего один раз – они отправили своего работника к нам на обучение, и мы долго не могли получить оплату. В результате, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, пришлось обращаться в суд первой инстанции», – рассказывает Яна Гашкова. Качество обучения в Tetkool она не стала комментировать: «Не могу, так как личного опыта не имею».

Стать партнером Кассы по безработицы частным школам до недавнего времени было очень легко, говорит она, но с этого года введены новые требования, одно из которых – деятельность в сфере преподавания взрослым не менее трех лет. «Это вымыло с рынка все новые школы, но в остальном не особенно что-то поменялось», – констатирует Гашкова.

Она замечает, что Касса проводит оценку качества обучения выборочно. «Оценивание непростое, но достаточно показательное, в ходе которого проверяются как программы и учебные процессы, так и результаты обучения. В нашем случае в оценивании участвовали как представители Эстонского агентства по контролю качества образования, так и профессиональные маркетологи, – делится Гашкова. – В итоге мы получили Знак качества. Дало ли нам это что-то? Не особо. На данный момент многие обучения проводятся на основании тендеров (на оказание услуг по обучению безработных от Кассы – прим. ДВ), которые выигрывает тот, кто предложил самую низкую цену. В нашей школе работают опытные преподаватели-практики с хорошей оплатой труда, поэтому мы, к сожалению, низкую цену предложить не можем».

По ее словам, сами обучающиеся не всегда знают, на что смотреть при выборе школы. «Порой люди думают, что если у компании офис в центре, красивый сайт и школа является партнером Кассы по безработице, то это гарантия качества. Но в итоге так бывает не всегда. Поэтому очень хочется, чтобы люди обращали внимание на отзывы и тщательнее выбирали место обучения», – говорит Гашкова.