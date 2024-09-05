Назад 06.09.24, 06:00 Нарва просит МВД ввести электронную очередь для пешеходов на границе Предприятию, которое ранее управляло электронной очередью автомобилей на границе в Нарве, могут поручить электронную очередь для пешеходов. С просьбой создать такую систему нарвская городская управа обратилась в МВД, но на данном этапе это лишь идея.

Очередь пешеходов, пересекающих границу, на Петровской площади в Нарве несколько уменьшилась после окончания школьных каникул в Финляндии, но снова выросла после усиления таможенного контроля со стороны Эстонии. Foto: Николай Андреев

Дело здесь не только в желании сделать очередь более упорядоченной и удобной, но и в том, что необходимо занять работой муниципальное предприятие Transservis-N, которое ранее управляло очередью автомобилей, а после закрытия ивангородского погранпункта на реконструкцию осталось без своего главного дела и основного источника дохода.

По данным Инфобанка , во втором квартале 2024 года в АО Transservis-N работали 10 человек, а квартальный оборот составил 22,5 тыс евро.

Ранее с целью занять предприятие город передал ему управление парковкой у муниципального спортцентра, сказал на пресс-конференции в среду вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Олег Карпиков.

Пока нет машин, можно регулировать пешеходов

“Мы каким-то образом хотели загрузить муниципальное предприятие, мы не можем его закрыть - давайте скажем сразу. Оно должно существовать, потому что у него договор с погранохраной, действующий до 2027 года, - сказал вице-мэр Олег Карпиков. - Transservis-N выиграл конкурс на организацию пересечения границы машинами. Он в любом случае должен оставаться, а если он остается, мы должны дать ему возможность каким-то образом зарабатывать, чтобы хотя бы покрывать свои собственные расходы”.

Олег Карпиков отметил, что, поскольку договор продолжает действовать, при открытии границы для автомобилей Transservis-N сразу же должен продолжить работу по управлению автомобильной очередью.

“Сейчас мы ходатайствуем, чтобы для пересечения границы пешеходами государство сделало такую же систему, как для пересечения на автомобилях. Мы хотим, чтобы точно так же люди могли через интернет получать номерок. Мы не поставим табло, чтобы никто не продавал и не покупал номерки, но мы хотим сделать очередь электронной, и оставить эту работу за Transservis-N”, - сказал вице-мэр.

По словам чиновника, как будет воплощена эта идея, в Нарвской мэрии пока не знают. “Мы написали письмо в Министерство внутренних дел, оно думает, оно знает, что мы хотим и здесь упорядочить переход границы”, - пояснил Карпиков.

Заработок на парковке вызвал скандал

Transservis-N также является оператором парковки перед муниципальным спортивным центром на улице Раквере. В начале сентября на ней внезапно появились знаки платной парковки, установленные компанией Ühisteenused. Никакого официального уведомления на городском сайте и сайте Transservis-N, в прессе, в соцсетях об этом не было. И даже городские власти узнали об этом тогда же, когда и посетители спортцентра (те из них, кто заметил новые знаки).

Корреспонденту Delfi , который выяснял обстоятельства этой ситуации, в компании сообщили, что лишь выясняли в Ühisteenused, сколько могло бы стоить обслуживание платной парковки, но не сделали ее платной.

Бесплатную парковку муниципальное предприятие организовало там много лет назад, но земля под ней является муниципальной, и с юридической точки зрения ситуация была странной. Лишь недавно горсобрание предоставило Transservis-N право застройки на эту территорию.

“Горсобрание приняло решение, что Transservis-N получил право застройки, а значит, узаконило использование этой площадки, - сказал вице-мэр Олег Карпиков. - Поэтому Transservis-N волен обеспечивать на этой территории парковку. Поэтому мы не знали (о появлении знаков платной парковки - прим. ред.) - им не надо согласовывать с нами эти действия”.

По мнению Карпикова, предприятию требуется зарабатывать, поскольку оно должно платить городу за право застройки (в решении горсобрания указана плата в размере более 1667 евро в год). Однако после скандала с платной парковкой власти могут изменить решение:

“Было решение горсобрания - мы узаконили площадку, а теперь мы можем взять ее обратно и сделать ее бесплатной, - сказал вице-мэр. - Дайте нам немного времени. Мы ведем переговоры, в ближайшие три-четыре недели мы разберемся”.

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