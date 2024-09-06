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  • 06.09.24, 13:05

Сийм Каллас покидает Рийгикогу из-за проблем со здоровьем

Член парламентской фракции Партии реформ Сийм Каллас покидает Рийгикогу, в парламенте его заменит Юри Яансон.
Сийм Каллас.
  • Сийм Каллас. Foto: Liis Treimann
«Да, он сделал такое заявление, и я могу это подтвердить», – сказал ERR генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов по поводу ухода Калласа из Рийгикогу.
По его словам, причиной такого решения политика стало ухудшение здоровья.
Суслов также сообщил, что Калласа в парламенте должна была заменить Ирина Тальвисте, но она заявила о своем нежелании работать в Рийгикогу в данный момент, поэтому место Калласа займет Юри Янсон.
На последних выборах в Рийгикогу в избирательном округе Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита Каллас набрал 7393 голоса.

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