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  • 11.09.24, 10:49

Как прошли первые дебаты Харрис и Трампа?

Кандидаты в президенты США – республиканец Дональд Трамп и действующий вице-президент страны, демократ Камала Харрис – провели первые теледебаты в рамках избирательной гонки. Они прошли на площадке телеканала ABC в ночь на среду, 11 сентября, пишет DW.
Дональд Трамп и Камала Харрис.
  • Дональд Трамп и Камала Харрис. Foto: Scanpix
Миграционная политика, борьба с безработицей, инфляция и война в Украине – вот лишь некоторые из тем, вызвавшие жаркие споры кандидатов в президенты США, в ходе которых они не скупились на взаимную критику и то и дело обвиняли друг друга во лжи.
По словам Харрис, Трамп оставил ей и действующему главе государства Джо Байдену «худшую безработицу со времен Великой депрессии». К тому же, экс-президент несет ответственность за «самую страшную пандемию столетия» и «самую серьезную атаку на нашу демократию со времен гражданской войны», заявила Харрис. По оценке агентства dpa, в последнем случае Камала Харрис подразумевала штурм здания Конгресса США сторонниками Трампа, полагавшими, что у него украли победу на выборах 2020 года.
В ходе дебатов в ночь на 11 сентября Трамп заявил, что его собственные слова о том, что он действительно проиграл те выборы, были сказаны «с сарказмом». Однако на прямой вопрос ведущих он снова отказался признать свое поражение на выборах 2020 года.
Тема войны России против Украины, а также того, какие меры предпринимает Вашингтон для ее прекращения, также поднималась кандидатами, хоть и не была определяющей на дебатах.
Война в Украине
Так, Дональд Трамп заявил, что Джо Байден «понятия не имеет, как разговаривать (с президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным» и как прекратить войну в Украине. «И теперь у вас как результат миллионы погибших, и ситуация только ухудшается», – указал Трамп.
«Вы боретесь на выборах не против Джо Байдена. Вы боретесь против меня», – парировала Харрис.
Позже в ходе дебатов Трамп заявил: «Запомните это: она – это Байден. Она старается уйти от Байдена, говорит: я не знакома с этим джентльменом. Она – Байден». Реагируя на это Харрис со смехом отметила: «Я точно не Джо Байден и уж конечно не Дональд Трамп. То, что делаю я, – предлагаю нашей стране новое поколение лидерства».
Кроме прочего, Трамп обвинил Харрис в том, что за три дня до начала войны в Украине она якобы пыталась отговорить Путина от вторжения, но потерпела неудачу. «Они послали ее договариваться о мире, пока война еще не началась, – утверждал Трамп. – Тремя днями позже он (Владимир Путин – ред.) вторгся в Украину, он начал войну, потому что все, что они (мнимая переговорная делегация Харрис – ред.) говорили, было слабым и тупым».
На самом деле Камала Харрис никогда не встречалась с Путиным лично. В преддверии начала войны в Украине она провела переговоры с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин на той конференции не присутствовал.
Дональд Трамп заявил, что в интересах США – стимулировать начало мирных переговоров по Украине. «Мы должны остановить убийства миллионов людей», – подчеркнул он.
В то же время он упрекнул Джо Байдена, что ему якобы не хватает смелости настаивать, чтобы Европа платила за помощь Украине в том же объеме, что и США. По словам Трампа, США потратили на Украину за время войны 250 млрд долларов, хотя, по данным Пентагона, американская военная помощь Киеву к настоящему моменту составила 56 миллиардов.
Со своей стороны Камала Харрис указала, что важно понимать, «почему наши союзники из Европы и НАТО настолько благодарны нам (американцам – ред.), что вы уже не президент».
Она обвинила Трампа в том, что он «сдался бы за 24 часа», а «Путин уже сидел в Киеве, посматривая на Европу, начиная с Польши». «Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая», – сказала кандидат от демократов.
Экономическая политика США
Комментируя текущую экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, Камала Харрис заявила, что ей и действующему президенту страны Джо Байдену приходится наводить порядок после оставленного администрацией Трампа хаоса.
В свою очередь Трамп назвал свою соперницу в борьбе за президентское кресло «марксисткой», которая прошла «хорошее обучение» у своего отца – «профессора-марксиста». Отец Камалы Харрис – Дональд Харрис – до выхода на пенсию был профессором экономики в Стэнфордском университете.
У самой Камалы Харрис, по мнению Трампа, нет собственного плана действий. План Харрис, скопированный ею у Байдена, состоит из слов: «Ой, мы попробуем снизить налоги».
Со своей стороны Харрис заявила, что предложение бывшего президента Дональда Трампа ввести тарифы на весь импорт в размере до 20% – это «налог на товары повседневного спроса, на которые вы полагаетесь, чтобы прожить месяц».
«При этом Харрис не упомянула о том, что при ней президент Джо Байден ввел высокие тарифы, в основном на китайский импорт, – комментирует дебаты телеканал CNN на своем сайте. – В мае администрация ввела новые тарифы на китайский импорт – от 100% на электромобили, 50% на компоненты для установок для выработки солнечной энергии и 25% в других сферах – они будут вводиться в течение следующих двух лет».
По заявлению Харрис, экономисты считают, что ее план приведет к росту экономики, а план Трампа – к ее сокращению. Действительно: аналитики из компании Goldman Sachs подсчитали, что экономическая политика Трампа – особенно в области торговли – приведет к небольшому сокращению американской экономики в 2025 году. Напротив, предложения Харрис по экономической политике приведут к незначительному росту экономики в следующем году, напоминает CNN.
Миграция в США
Говоря о миграции, Трамп указал, что из-за нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах ухудшилась ситуация с безопасностью. Вину за это он возложил на администрацию Байдена–Харрис, утверждая, что они впустили в страну «миллионы мигрантов и преступников».
«У нас появилась новая форма преступности, она называется преступностью мигрантов, и она приобретает такие масштабы, о которых никто не мог и подумать», – заявил Трамп. По его убеждению, США нужна сильная граница и прочные стены.
В свою очередь Харрис упрекнула Трампа, что тот помешал принятию законопроекта, который позволил укомплектовать пограничную службу дополнительным персоналом для преследования транснациональных преступных организаций, торгующих оружием, наркотиками и людьми. «США нужен лидер, который ищет решения и занимается проблемами. Однако Трамп предпочитает использовать проблемы в своих целях, вместо того чтобы их решать», – сказала Харрис.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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